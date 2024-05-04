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16:42 (мск), источник: Sports.Ru

Генменеджер «Интер Майами» о турне: «Мы можем заработать больше, чем любой футбольный клуб — все из-за Месси. 80% от ноля — это ноль. Если бы не Лео, ничего этого бы не б

— Команда провела турне, в большей степени свойственное крупным европейским клубам, чем команде МЛС. Можно ли сказать, что «Интер Майами» может соперничать с большими европейскими клубами в плане интереса на мировом уровне?
Генменеджер «Интер Майами» о турне: «Мы можем заработать больше, чем любой футбольный клуб. Это все из-за Месси. 80% от ноля — это ноль. Если бы не Лео, ничего этого бы не было» | Источник: Sports.Ru

— Это именно так. Я одиннадцать лет проработал в «Барсе», был коммерческим директором, в том числе и когда там играл Лео. То, сколько «Интер Майами» может заработать в ходе предсезонного турне, превышает любую сумму, которую когда-либо зарабатывал профессиональный футбольный клуб.

Здесь влияют несколько факторов: крупные европейские клубы могут проводить свои турне в одно и то же время, летом. Мы можем проводить наши, когда никто другой сопоставимого уровня не может, то есть в январе или феврале.

Это все из-за Лео. Мы, конечно, стараемся следовать за ним в этом плане и адаптировать структуру, чтобы это стало возможным, но 80% от ноля — это ноль. Если бы не Месси, ничего из того, о чем мы говорим, просто не существовало бы, — заявил Хавьер Асенси.

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