Генменеджер «Интер Майами» о турне: «Мы можем заработать больше, чем любой футбольный клуб — все из-за Месси. 80% от ноля — это ноль. Если бы не Лео, ничего этого бы не б

Генменеджер «Интер Майами» о турне: «Мы можем заработать больше, чем любой футбольный клуб. Это все из-за Месси. 80% от ноля — это ноль. Если бы не Лео, ничего этого бы не было» | Источник: Sports.Ru

— Это именно так. Я одиннадцать лет проработал в «Барсе», был коммерческим директором, в том числе и когда там играл Лео. То, сколько «Интер Майами» может заработать в ходе предсезонного турне, превышает любую сумму, которую когда-либо зарабатывал профессиональный футбольный клуб.

Здесь влияют несколько факторов: крупные европейские клубы могут проводить свои турне в одно и то же время, летом. Мы можем проводить наши, когда никто другой сопоставимого уровня не может, то есть в январе или феврале.