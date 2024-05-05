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06:27 (мск), источник: Sports.Ru

Месси — лучший в МЛС по «гол плюс пас», у Лео 10+12 в 8 играх. Он на 1-м месте по ассистам и делит лидерство по голам с Суаресом

«Интер Майами» разгромил «Нью-Йорк Ред Буллс» (6:2) в матче регулярного чемпионата.

Месси — лучший в МЛС по «гол плюс пас», у Лео 10+12 в 8 играх. Он на 1-м месте по ассистам и делит лидерство по голам с Суаресом | Источник: Sports.Ru

36-летний форвард клуба из Флориды забил гол и стал автором пяти результативных передач.

В 8 матчах в регулярке на счету аргентинца 10 мячей и 12 ассистов. Он лидирует в лиге по системе «гол + пас» с 22 очками.

По голам Месси делит лидерство с партнером по команде Луисом Суаресом. В активе 37-летнего уругвайца хет-трик и результативная передача в матче с «Нью-Йорком», всего у него 15 (10+5) баллов в 11 играх.

МЛС. «Интер Майами» обыграл «Нью-Йорк Ред Буллс» — 6:2. У Месси гол и 5 ассистов, у Суареса хет-трик и голевая.

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