Месси — лучший в МЛС по «гол плюс пас», у Лео 10+12 в 8 играх. Он на 1-м месте по ассистам и делит лидерство по голам с Суаресом | Источник: Sports.Ru

36-летний форвард клуба из Флориды забил гол и стал автором пяти результативных передач.

В 8 матчах в регулярке на счету аргентинца 10 мячей и 12 ассистов. Он лидирует в лиге по системе «гол + пас» с 22 очками.

По голам Месси делит лидерство с партнером по команде Луисом Суаресом. В активе 37-летнего уругвайца хет-трик и результативная передача в матче с «Нью-Йорком», всего у него 15 (10+5) баллов в 11 играх.