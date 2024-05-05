«Интер» Месси лидирует в МЛС после 4 побед подряд с общим счетом 16:6 | Источник:

В предыдущих матчах «Интер» обыграл «Спортинг Канзас Сити» (3:2), «Нэшвилл» (3:1) и «Нью-Инглэнд Революшн» (4:1).

Команда Лионеля Месси и Луиса Суареса набрала 24 очка в 12 играх и лидирует в Восточной конференции и общей таблице лиги.