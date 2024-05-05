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06:42 (мск), источник: Sports.Ru

«Интер» Месси лидирует в МЛС после 4 побед подряд с общим счетом 16:6

Клуб из Флориды разгромил «Нью-Йорк Ред Буллс» (6:2) в матче регулярного чемпионата.

«Интер» Месси лидирует в МЛС после 4 побед подряд с общим счетом 16:6 | Источник: Sports.Ru

В предыдущих матчах «Интер» обыграл «Спортинг Канзас Сити» (3:2), «Нэшвилл» (3:1) и «Нью-Инглэнд Революшн» (4:1).

Команда Лионеля Месси и Луиса Суареса набрала 24 очка в 12 играх и лидирует в Восточной конференции и общей таблице лиги.

МЛС. «Интер Майами» обыграл «Нью-Йорк Ред Буллс» — 6:2. У Месси гол и 5 ассистов, у Суареса хет-трик и голевая.

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