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08:28 (мск), источник: ТАСС

Месси сделал пять голевых передач в матче чемпионата MLS

Аргентинский нападающий также забил гол.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Аргентинский нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси забил гол и сделал пять результативных передач в матче североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) с «Нью-Йорк Ред Буллс». Встреча завершилась победой «Интер Майами» со счетом 6:2.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Матиас Рохас (48-я и 62-я минуты), Месси (50) и Луис Суарес (69, 75, 81). У проигравших отличились Данте Ванзейр (30) и Эмиль Форсберг (90+7).

Во время загрузки произошла ошибка.

Месси впервые в карьере сделал пять результативных передач в одной игре. Нападающий стал первым игроком в истории MLS, который набрал шесть очков по системе «гол+пас» в одной игре и сделал пять голевых передач. В 8 матчах текущего сезона восьмикратный обладатель «Золотого мяча» и чемпион мира забил 10 голов и сделал 12 результативных передач. Аргентинец продлил результативную серию до семи игр.

«Интер Майами» одержал четвертую победу подряд и с 24 очками в 12 матчах занимает 1-е место в таблице Восточной конференции. «Нью-Йорк Ред Буллс» под руководством бывшего главного тренера московского «Динамо» немца Сандро Шварца с 17 очками после 11 игр располагается на 4-й строчке.

В следующем матче «Интер Майами» на выезде сыграет с «Монреалем», «Нью-Йорк Ред Буллс» примет «Нью-Ингланд Революшн». Встречи пройдут в ночь на 12 мая по московскому времени.

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