Месси впервые в карьере сделал 5 голевых передач за матч и набрал 6 очков по системе «гол плюс пас» | Источник: Sports.Ru

36-летний форвард клуба из Флориды забил гол и стал автором пяти результативных передач, обновив рекорды МЛС по числу ассистов и очков по системе «гол + пас» за одну игру.

По данным Opta, это в принципе первый матч аргентинца с такими достижениями во взрослой карьере, включая выступления за «Барселону», «ПСЖ» и сборную.