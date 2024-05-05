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09:42 (мск), источник: Sports.Ru

Месси впервые в карьере сделал 5 голевых передач за матч и набрал 6 очков по системе «гол плюс пас»

«Интер Майами» разгромил «Нью-Йорк Ред Буллс» (6:2) в матче регулярного чемпионата.

Месси впервые в карьере сделал 5 голевых передач за матч и набрал 6 очков по системе «гол плюс пас» | Источник: Sports.Ru

36-летний форвард клуба из Флориды забил гол и стал автором пяти результативных передач, обновив рекорды МЛС по числу ассистов и очков по системе «гол + пас» за одну игру.

По данным Opta, это в принципе первый матч аргентинца с такими достижениями во взрослой карьере, включая выступления за «Барселону», «ПСЖ» и сборную.

У Месси 5 голевых за тайм! Создал хет-трик Суаресу и переписал кучу рекордов.

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