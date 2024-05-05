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14:17 (мск), источник: Sport24

«Было забавно». Ташуев рассказал, сколько ему предлагали, чтобы сдать матч

Российский тренер Сергей Ташуев в новом выпуске «40 вопросов» на канале «Коммент. Шоу “рассказал, как в 1992 году ему предлагали сдать матч.

«Было забавно». Ташуев рассказал, сколько ему предлагали, чтобы сдать матч | Источник: Sport24

«Была одна команда, называть ее не буду. Ко мне пришли домой, это было 1992 или 1993 год. Сказали, что дают 3 тыс. долларов. Я сказал, что не хочу.

Тогда сказали, что дадут футболистам. Я отметил, что это молодые ребята, они играют в футбол. Тогда они решили дать другим людям, болельщики их чуть не побили.

В итоге мы выиграли со счетом 3:1. Но был 92-й год, я тогда не знал, что такое доллары. Это 90-е, много чего было, не только в футболе», — рассказал Ташуев.

Сергей Ташуев на протяжении карьеры тренировал «Крылья Советов», «Автодор», «Сатурн», «Терек», «Звезду», «Салют-Энергия», «Спартак-Нальчик», «Анжи», «Металлург», «Кубань», солигорский «Шахтер», «Чайку» и «Ахмат». Последним клубом 65-летнего тренера был «Факел».

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