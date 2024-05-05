«Было забавно». Ташуев рассказал, сколько ему предлагали, чтобы сдать матч

«Была одна команда, называть ее не буду. Ко мне пришли домой, это было 1992 или 1993 год. Сказали, что дают 3 тыс. долларов. Я сказал, что не хочу.



Тогда сказали, что дадут футболистам. Я отметил, что это молодые ребята, они играют в футбол. Тогда они решили дать другим людям, болельщики их чуть не побили.



В итоге мы выиграли со счетом 3:1. Но был 92-й год, я тогда не знал, что такое доллары. Это 90-е, много чего было, не только в футболе», — рассказал Ташуев.