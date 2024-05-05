Ведущая «Матч ТВ» показала сексуальную фигуру в купальнике, отдыхая на Мальдивах
Телеведущая Маргарита Юргенсон, которая известна по работе на «Матч ТВ», «ТВ-3» и в хоккейном клубе «Ак Барс», в настоящее время отдыхает на Мальдивах.
Телеведущая Маргарита Юргенсон, которая известна по работе на «Матч ТВ», «ТВ-3» и в хоккейном клубе «Ак Барс», в настоящее время отдыхает на Мальдивах.
Маргарита делится со своими подписчиками в соцсетях фотографиями и видео, на которых запечатлено, как она позирует в купальнике, демонстрируя выдающиеся формы.
«Просто хорошо и точка», — написала красавица-ведущая с сексуальной фигурой в подписи к видео, на котором она гуляет вдоль берега в эффектном купальнике.
Подписчики Юргенсон оставляют в комментариях сообщения подобного характера: