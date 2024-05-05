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16:15 (мск), источник: Sport24

Ведущая «Матч ТВ» показала сексуальную фигуру в купальнике, отдыхая на Мальдивах

Телеведущая Маргарита Юргенсон, которая известна по работе на «Матч ТВ», «ТВ-3» и в хоккейном клубе «Ак Барс», в настоящее время отдыхает на Мальдивах.

Ведущая «Матч ТВ» показала сексуальную фигуру в купальнике, отдыхая на Мальдивах | Источник: Sport24

Маргарита делится со своими подписчиками в соцсетях фотографиями и видео, на которых запечатлено, как она позирует в купальнике, демонстрируя выдающиеся формы.

«Просто хорошо и точка», — написала красавица-ведущая с сексуальной фигурой в подписи к видео, на котором она гуляет вдоль берега в эффектном купальнике.

Подписчики Юргенсон оставляют в комментариях сообщения подобного характера:

  • Марго-КОРОЛЕВА!
  • Какая прелесть
  • Да, хорошо стало
  • Шикардос
  • Девочка-красавица
  • Супер красотка секси конфетка, обожаю
  • Поджаренная такая
  • Просто шикарная и точка
  • Фигуууурааааа
  • Лапочка
  • Очень красиво
  • Богиня

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