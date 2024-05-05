Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Айнтрахт Ф
Байер
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Кубань
Ленинградец
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сельта
Вильярреал
Футбол. Премьер-лига
19:00
Пари Нижний Новгород
Спартак
Футбол. Зарубежный
19:00
Милан
Дженоа
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Алавес
Футбол. Зарубежный
20:30
Хайденхайм
Майнц
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Сочи
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Бохум
Футбол. Зарубежный
16:00
Брайтон
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
16:00
Челси
Вест Хэм
Футбол. Зарубежный
16:00
Эмполи
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
16:00
Верона
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:00
Райо Вальекано
Альмерия
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Гранада
Футбол. Зарубежный
15:00
Осасуна
Бетис
Футбол. Первая лига
14:00
Тюмень
Акрон
Футбол. Зарубежный
13:30
Кальяри
Лечче
Все события
18:12 (мск), источник: Sports.Ru

Семшов об РПЛ: «Не вижу конкурентов у “Зенита” в ближайшие 5 лет. Если Месси, Суарес или Роналду перейдут в какие-то команды, тогда кто-то и станет чемпионом, может»

— Проверка для «Краснодара» случилась весной, когда на первый план вышла ментальность и психологическое состояние команды. Сказалась смена тренера, а в какую сторону — узнаем уже в конце чемпионата.

Семшов об РПЛ: «Не вижу конкурентов у “Зенита” в ближайшие 5 лет. Если Месси, Суарес или Роналду перейдут в какие-то команды, тогда кто-то и станет чемпионом, может» | Источник: Sports.Ru

Мусаев старается и делает свое дело, прививает стиль команде. Он находился в тяжелом положении, так как ему нужно было выстроить игру за короткое время.

— Мусаев может выиграть с «Краснодаром» чемпионат в ближайшем будущем?

— В ближайшие пять лет я не вижу конкурентов у «Зенита», петербуржцы будут чемпионами. В этом сезоне их лихорадит, они даже намекают на то, что готовы поделиться чемпионством, но другие отказываются.

Если в какие-то команды РПЛ перейдут Месси, Суарес или Роналду, тогда, может, кто-то и станет чемпионом, кроме «Зенита». У команды Семака есть дух победителя. Она знает, как вытаскивать матчи в тяжелой ситуации, — заявил экс-игрок сборной России.

«Краснодар» потерял очки во 2-м матче подряд. «Зенит» может оторваться на 3 балла, обыграв «Факел».

Читайте также от «Sports»
Как Андрей Разин вырос из хулигана в лучшего тренера России
Жуткий момент в НХЛ: судью увезли на носилках
У истоков «Спартака» была водка. И немного коньяка
«Только так и выигрывают. Суки московские»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь