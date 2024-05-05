Семшов об РПЛ: «Не вижу конкурентов у “Зенита” в ближайшие 5 лет. Если Месси, Суарес или Роналду перейдут в какие-то команды, тогда кто-то и станет чемпионом, может» | Источник: Sports.Ru

Мусаев старается и делает свое дело, прививает стиль команде. Он находился в тяжелом положении, так как ему нужно было выстроить игру за короткое время.

— Мусаев может выиграть с «Краснодаром» чемпионат в ближайшем будущем?

— В ближайшие пять лет я не вижу конкурентов у «Зенита», петербуржцы будут чемпионами. В этом сезоне их лихорадит, они даже намекают на то, что готовы поделиться чемпионством, но другие отказываются.

Если в какие-то команды РПЛ перейдут Месси, Суарес или Роналду, тогда, может, кто-то и станет чемпионом, кроме «Зенита». У команды Семака есть дух победителя. Она знает, как вытаскивать матчи в тяжелой ситуации, — заявил экс-игрок сборной России.