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19:56 (мск), источник: ТАСС

Генассамблея ООН провозгласила 25 мая Всемирным днем футбола

В 2024 году исполняется 100 лет с момента проведения первого в истории международного футбольного турнира с участием представителей всех регионов в рамках летних Олимпийских игр 1924 года.

Источник: Reuters

ООН, 7 мая. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая постановляет провозгласить 25 мая Всемирным днем футбола.

Россия выступила соавтором документа. В резолюции постановляется «провозгласить 25 мая Всемирным днем футбола, поскольку в 2024 году исполняется 100 лет с момента проведения первого в истории международного футбольного турнира с участием представителей всех регионов в рамках летних Олимпийских игр 1924 года, проходивших в Париже».

Помимо этого, документ рекомендует государствам-членам «принять стратегии и программы по развитию спорта и физической активности, включая футбол, на национальном и местном уровнях в качестве средства укрепления физического и психического здоровья и благополучия и воспитания спортивной культуры в обществе», а также «предлагает отмечать Всемирный день футбола в соответствии с национальными приоритетами и распространять информацию о преимуществах футбола для всех, в том числе в рамках образовательной и информационно-просветительской деятельности».

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