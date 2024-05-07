«Золотой мяч» Марадоны с ЧМ-1986 выставлен на аукцион во Франции | Источник: Известия

По данным сайта, 6 июня 2024 года пройдут торги во Франции. Потенциальные покупатели награды смогут увидеть его за несколько дней на публичной выставке.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. ФИФА по итогам голосования на своем официальном сайте признала аргентинца лучшим футболистом XX века. Премия «Золотой мяч» была учреждена на чемпионате мира 1982 года.