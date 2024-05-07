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22:12 (мск), источник: Sports.Ru

Радимов — Дзюбе: «Мечешь дерьмо в тренера, переобуваешься на ходу, а сам выходишь и еле стоишь, не бегаешь. Что это такое? Совет Галактионову — не брать его в заявку»

Сегодня представитель форварда «Локомотива» Леонид Гольдман подверг критике главного тренера москвичей Михаила Галактионова: "Он говорит Артему, что он хорошо тренируется, что его все устраивает, но на деле мы видим то, что видим.

Радимов — Дзюбе: «Мечешь дерьмо в тренера, переобуваешься на ходу, а сам выходишь и еле стоишь, не бегаешь. Что это такое? Совет Галактионову — не брать его в заявку» | Источник: Sports.Ru

Сегодня представитель форварда «Локомотива» Леонид Гольдман подверг критике главного тренера москвичей Михаила Галактионова: «Он говорит Артему, что он хорошо тренируется, что его все устраивает, но на деле мы видим то, что видим. Тренер стал для меня главным разочарованием».

«Когда Дзюба приходил в “Локо”, он говорил, что Галактионов — супертренер, мужик. Мы за него бьемся и так далее. Сейчас агент говорит, что изменилось отношение Галактионова.

Но если он так себя ведет? Он выходит абсолютно растренированный к началу чемпионата, являясь действующим игроком, откровенно ржет на серии пенальти с «Балтикой»… Наверное, изменится и у тренера отношение.

Но, повторюсь, год назад Дзюба говорил одно — настоящий мужик, мы его любим, за него играем, а что изменилось-то сейчас, если он такой хороший мужик и тренер? То, что он тебя посадил, стал плохим сразу? По-моему, это абсолютно не красит Дзюбу. Ты переобуваешься на ходу и мечешь дерьмо в тренера, который рядом с тобой.

Я бы на месте Галактионова не брал бы его больше в заявку. Вот такой мой совет Михаилу Михайловичу.

Дзюба в зеркало пусть посмотрит, что он выходит и еле стоит, не бегает, что это такое? А Галактионова, если он поставит Дзюбу, другие футболисты спросят, мол, тренер, я тренируюсь, бегаю, а ты его ставишь… У Сулейманова может не получаться что-то, но он носится вон как«, — сказал бывший полузащитник “Зенита” Радимов.

Дзюба атаковал «Локо» — словами агента. Обвинили Галактионова в трусости и клуб в том, что его списывают.

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