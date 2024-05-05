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08:53 (мск), источник: ТАСС

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Майами «Формулы-1»

Второй результат показал монегаск Шарль Леклер, третьим стал Карлос Сайнс — младший.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу в квалификации Гран-при Майами на шестом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Соревнования проходят в Майами.

Второе место в квалификации занял пилот «Феррари» Шарль Леклер из Монако. Третьим стал партнер Леклера по «Феррари» испанец Карлос Сайнс — младший. 4 мая Ферстаппен стал победителем спринтерского заезда.

Основная гонка пройдет в воскресенье и начнется в 23:00 мск.

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