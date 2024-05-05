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21:26 (мск), источник: Sport24

Канада выиграла юниорский чемпионат мира по хоккею

Сборная Канады стала победителем юниорского чемпионата мира по хоккею.

США U20
Канада U20
Канада выиграла юниорский чемпионат мира по хоккею | Источник: iihf.com

В финале турнира, состоявшегося в Финляндии, сборная Канады одержала победу над командой США — 6:4. После двух периодов «кленовые листья» уступали (2:3), но в заключительной 20-минутке забросили четырежды, пропустив лишь раз.

Канада выиграла юниорский чемпионат мира в пятый раз в истории, выйдя на второе место по этому показателю. США выигрывали турнир 11 раз, у Финляндии 4 триумфа, у России — 3, у Швеции — 2.

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