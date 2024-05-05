Канада выиграла юниорский чемпионат мира по хоккею

В финале турнира, состоявшегося в Финляндии, сборная Канады одержала победу над командой США — 6:4. После двух периодов «кленовые листья» уступали (2:3), но в заключительной 20-минутке забросили четырежды, пропустив лишь раз.

Канада выиграла юниорский чемпионат мира в пятый раз в истории, выйдя на второе место по этому показателю. США выигрывали турнир 11 раз, у Финляндии 4 триумфа, у России — 3, у Швеции — 2.