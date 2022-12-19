Определены пары ¼ финала Кубка Беларуси по мини-футболу

Нынешний владелец Кубка страны гомельский БЧ в борьбе за попадание в январский «Финал четырех» дважды встретится с минским «Динамо-БНТУ». Финалист прошлого турнира еще один гомельский клуб ВРЗ будет соперничать со столичным «Флэкси». Чемпионы Беларуси спортсмены «Столицы» сыграют с брестским «Меркурием-ГТК». Оппонентом оршанского «Витэна» будет минский клуб «Охрана-Динамо».

«Финал четырех» намечено провести на площадке минского спорткомплекса «Уручье» 14—15 января 2023 года. В решающем кубковом поединке прошлого сезона БЧ в третий раз завоевал трофей, одолев в овертайме земляков из ВРЗ с результатом 3:2. Чаще других Кубок Беларуси по мини-футболу выигрывал минский «Дорожник», в активе которого семь побед. Пять раз Кубок страны завоевывал столичный МАПИД.