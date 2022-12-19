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19 декабря, источник: БЕЛТА

Определены пары ¼ финала Кубка Беларуси по мини-футболу

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном Доме футбола прошла жеребьевка четвертьфинальных пар 33-го розыгрыша Кубка Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Нынешний владелец Кубка страны гомельский БЧ в борьбе за попадание в январский «Финал четырех» дважды встретится с минским «Динамо-БНТУ». Финалист прошлого турнира еще один гомельский клуб ВРЗ будет соперничать со столичным «Флэкси». Чемпионы Беларуси спортсмены «Столицы» сыграют с брестским «Меркурием-ГТК». Оппонентом оршанского «Витэна» будет минский клуб «Охрана-Динамо».

Первые четвертьфинальные встречи состоятся 24—25 декабря, ответные поединки за выход в решающий этап пройдут 7—8 января.

«Финал четырех» намечено провести на площадке минского спорткомплекса «Уручье» 14—15 января 2023 года. В решающем кубковом поединке прошлого сезона БЧ в третий раз завоевал трофей, одолев в овертайме земляков из ВРЗ с результатом 3:2. Чаще других Кубок Беларуси по мини-футболу выигрывал минский «Дорожник», в активе которого семь побед. Пять раз Кубок страны завоевывал столичный МАПИД.

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