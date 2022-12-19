Определены пары ¼ финала Кубка Беларуси по мини-футболу
19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном Доме футбола прошла жеребьевка четвертьфинальных пар 33-го розыгрыша Кубка Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном Доме футбола прошла жеребьевка четвертьфинальных пар 33-го розыгрыша Кубка Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Нынешний владелец Кубка страны гомельский БЧ в борьбе за попадание в январский «Финал четырех» дважды встретится с минским «Динамо-БНТУ». Финалист прошлого турнира еще один гомельский клуб ВРЗ будет соперничать со столичным «Флэкси». Чемпионы Беларуси спортсмены «Столицы» сыграют с брестским «Меркурием-ГТК». Оппонентом оршанского «Витэна» будет минский клуб «Охрана-Динамо».
Первые четвертьфинальные встречи состоятся
«Финал четырех» намечено провести на площадке минского спорткомплекса «Уручье»