Узбекистан устроил голевую перестрелку в матче за бронзу Кубка Азии по футзалу
Сборная Узбекистана сыграла с Таджикистаном в матче за третье место на Кубке Азии по футзалу, сообщают Vesti.kz.
Сборная Узбекистана сыграла с Таджикистаном в матче за третье место на Кубке Азии по футзалу, сообщают Vesti.kz.
В захватывающем матче на «Бангкок Арене» основное время завершилось со счетом 5:5. В серии пенальти Узбекистан был успешнее — 3:1.
После матча главный тренер сборной Узбекистана Венансио Лопес отметил стойкость своей команды.
«Ход игры кардинально изменился. Мы вели 2:0, а третий гол мог поставить точку в игре. Однако они упорно сопротивлялись, и в итоге мы попали в серию пенальти. К счастью, мы вышли победителями в серии пенальти», — сказал Лопес.
Победителем Кубка Азии стала сборная Ирана, в финале они обыграли Таиланд — 4:1.