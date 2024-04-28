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23:09 (мск), источник: Vesti.kz

Узбекистан устроил голевую перестрелку в матче за бронзу Кубка Азии по футзалу

Сборная Узбекистана сыграла с Таджикистаном в матче за третье место на Кубке Азии по футзалу, сообщают Vesti.kz.

Источник: the-afc.com

В захватывающем матче на «Бангкок Арене» основное время завершилось со счетом 5:5. В серии пенальти Узбекистан был успешнее — 3:1.

После матча главный тренер сборной Узбекистана Венансио Лопес отметил стойкость своей команды.

«Ход игры кардинально изменился. Мы вели 2:0, а третий гол мог поставить точку в игре. Однако они упорно сопротивлялись, и в итоге мы попали в серию пенальти. К счастью, мы вышли победителями в серии пенальти», — сказал Лопес.

Победителем Кубка Азии стала сборная Ирана, в финале они обыграли Таиланд — 4:1.

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