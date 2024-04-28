Узбекистан устроил голевую перестрелку в матче за бронзу Кубка Азии по футзалу

В захватывающем матче на «Бангкок Арене» основное время завершилось со счетом 5:5. В серии пенальти Узбекистан был успешнее — 3:1.

«Ход игры кардинально изменился. Мы вели 2:0, а третий гол мог поставить точку в игре. Однако они упорно сопротивлялись, и в итоге мы попали в серию пенальти. К счастью, мы вышли победителями в серии пенальти», — сказал Лопес.