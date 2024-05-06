Футболист сборной России стал победителем Лиги чемпионов по футзалу, забив в финале «Барселоне»
В Ереване состоялся финальный матч Лиги чемпионов по футзалу, в котором «Пальма» победила «Барселону» со счетом 5:1.
В Ереване состоялся финальный матч Лиги чемпионов по футзалу, в котором «Пальма» победила «Барселону» со счетом 5:1.
В составе «Пальмы» выступает игрок сборной России Ромуло. Он забил в финале первый мяч своей команды.
Ромуло перешел в «Пальму» в 2023-м году. За российскую сборную игрок провел 47 матчей, забив 17 мячей.