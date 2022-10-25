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25 октября, источник: Lenta.Ru

Пятеро российских спортсменов сменили гражданство на белорусское

Пятеро российских спортсменов сменили гражданство на белорусское. Об этом сообщается на сайте президента Белоруссии Александр Лукашенко.

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Источник: РИА "Новости"

Лукашенко подписал указ о принятии в белорусское гражданство 355 человек, среди которых пять российских атлетов, выступающих в различных видах спорта. «Все они уже показали свое мастерство на белорусских спортивных аренах», — отмечается в заявлении. Имена спортсменов не называются.

18 октября сообщалось, что российский лыжник Валерий Гонтарь сменил гражданство на украинское. Отмечалось, что он покинул Россию и пытается найти работу в Австрии. Однако позднее спортсмен опроверг эту информацию.

В конце февраля большинство спортивных организаций по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) отстранили сборные России и Белоруссии. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, атлеты продолжают выступления в нейтральном статусе.

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