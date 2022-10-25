Пятеро российских спортсменов сменили гражданство на белорусское
Пятеро российских спортсменов сменили гражданство на белорусское. Об этом сообщается на сайте президента Белоруссии Александр Лукашенко.
Пятеро российских спортсменов сменили гражданство на белорусское. Об этом сообщается на сайте президента Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко подписал указ о принятии в белорусское гражданство 355 человек, среди которых пять российских атлетов, выступающих в различных видах спорта. «Все они уже показали свое мастерство на белорусских спортивных аренах», — отмечается в заявлении. Имена спортсменов не называются.
18 октября сообщалось, что российский лыжник Валерий Гонтарь сменил гражданство на украинское. Отмечалось, что он покинул Россию и пытается найти работу в Австрии. Однако позднее спортсмен опроверг эту информацию.
В конце февраля большинство спортивных организаций по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) отстранили сборные России и Белоруссии. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, атлеты продолжают выступления в нейтральном статусе.