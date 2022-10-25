Пятеро российских спортсменов сменили гражданство на белорусское

Лукашенко подписал указ о принятии в белорусское гражданство 355 человек, среди которых пять российских атлетов, выступающих в различных видах спорта. «Все они уже показали свое мастерство на белорусских спортивных аренах», — отмечается в заявлении. Имена спортсменов не называются.

18 октября сообщалось, что российский лыжник Валерий Гонтарь сменил гражданство на украинское. Отмечалось, что он покинул Россию и пытается найти работу в Австрии. Однако позднее спортсмен опроверг эту информацию.