Грязная Сена, клопы и протесты с сожжением колец — у Парижа правда проблемы с Олимпиадой?
Все под контролем или….
Все под контролем или….
Организаторы Олимпийских игр сталкиваются не только с праздником спорта, но и с внешними проблемами. Бродячие собаки и экология перед Сочи-2014, вирус Зика перед Рио-2016, протесты, забастовки более-менее везде — редко турнир проходит вообще без сбоев. Вот и Париж-2024 борется с трудностями. Это катастрофа или рабочие моменты?
Франция готовит грандиозное открытие — впервые в истории Игр оно состоится за пределами стадиона. Парад стран примет Сена. Международный олимпийский комитет и организаторы Парижа-2024 обещают невероятное (а главное — доступное) шоу.
На бумаге все выглядит очень красиво: парад по реке растянется на 6 км, трибуны установят на набережных и мостах, маршрут пройдет мимо достопримечательностей Парижа. На специальные временные трибуны можно купить билеты, но впервые церемония доступна и бесплатно — на высоких набережных вход откроют для всех.
Открытие должно войти в историю как самое масштабное. Но такая доступность создает угрозу безопасности — и это, пожалуй, главная задача, которую предстоит решить оргкомитету.
В конце марта Франция обратилась к 46 странам с просьбой помочь обеспечить безопасность — более 2 тысяч иностранных полицейских приедут в Париж во время Игр. Пригласили около 500 кинологов с собаками для проверки вокзалов, аэропортов, гостиниц и фан-зон. Задействуют и конный патруль, и специалистов по разминированию и борьбе с беспилотниками.
Вообще, власти обещают беспрецедентный уровень безопасности — это слова главы столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс. Но президент Эммануэль Макрон подчеркнул, что обеспечить стопроцентную безопасность невозможно в принципе:
«Нулевого риска в жизни никогда не бывает. Сложность в том, что элемент риска есть всегда. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы его предотвратить. Считаю, что могу сказать вам: да, мы будем готовы».
МВД Франции пристально изучает около миллиона досье людей, связанных с организацией и проведением Игр. Проверяют данные всех участников Олимпиады и Паралимпиады (спортсменов, тренеров, персонал), журналистов, волонтеров. И даже парижан, живущих рядом с ключевыми объектами Игр.
Хватит ли этого для полного спокойствия на открытии Олимпиады? Кажется, французы и сами не знают. Потому что сомнения есть до сих пор. В начале марта появился вариант с возможным сокращением церемонии. При этом локация — Сена — осталась бы той же.
После теракта в «Крокус Сити Холл» опасения французских спецслужб усилились. Разведка обеспокоена возможным возвращением массового терроризма в страну. И вариант открытия на Сене показался очень рискованным — настолько, что службы предлагали пересмотреть сценарий церемонии.
Пока об изменениях не сообщалось, а глава МОК Томас Бах верит в то, что французы справятся:
«Очень тщательный, профессиональный подход французских властей дает нам уверенность, что мы сможем провести церемонию открытия, которая станет культовой и незабываемой для спортсменов. И все будут в безопасности. Мы все настроены провести церемонию открытия на берегу Сены. В то же время рассматриваются все возможные варианты развития событий».
Макрон рассказал о запасных вариантах: «У нас есть планы B и C, они готовятся параллельно. Мы будем анализировать ситуацию в режиме реального времени. Есть вариант с церемонией, которая ограничится площадью Трокадеро и, соответственно, не будет охватывать всю Сену».
Репетицию церемонии перенесли на полтора месяца — но по другой причине: из-за повышенного уровня воды в Сене (из-за этого разгоняли мигрантов из-под мостов).
На фоне усиления мер предосторожности некоторые из них выглядят спорно. Например, отказ в аккредитации волонтеров из России и Беларуси. Многие не прошли проверку в соответствии с кодексом безопасности Франции.
«Внезапное решение отказать уже утвержденным волонтерам из России и Беларуси не только необычно, но заставляет задуматься о первоначальном процессе проверки. Появилась ли новая информация о волонтерах? Или же дискриминация поднимает свою уродливую голову?» — логичный вопрос от преподавателя политологии Тихоокеанского университета Орегона Жюля Бойкоффа.
В то же время уже дважды представители оргкомитета теряли важные данные. В феврале у сотрудника мэрии Парижа украли сумку, в которой находились ноутбук с планами обеспечения безопасности Олимпиады и две флэшки с конфиденциальной информацией.
На прошлой неделе у одного из координаторов по логистике Парижа-2024 похитили ноутбук и служебное удостоверение. Компьютер имел доступ к конфиденциальным данным по Олимпиаде — они касались планов безопасности в олимпийской деревне, которая разместится в коммуне Вильнев-д’Аск к юго-востоку от Лилля. Доступ к серверу тут же заблокировали.
Другая проблема связанная с Сеной — загрязнение. Купание в реке запрещено с 1923-го, в том числе из-за высокой концентрации кишечной палочки и других бактерий. К началу Игр воду обещали очистить. В Сене должны пройти соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде.
Экологическая организация Surfrider Foundation с сентября 2023-го по март 2024-го проводила тесты, выводы которых точно не обрадовали французские власти: качество воды по-прежнему не соответствует нормам, рекомендуемым для купания.
Впрочем, желающих искупать в Сене все больше:
● Президент Франции Эммануэль Макрон: «Вода в Сене будет прохладной… но чистой. Я могу вам это подтвердить!».
● Мэр Парижа Анн Идальго: «Мы будем купаться в Сене в июле 2024 года. Перед открытием Игр мы встретимся для массового купания. И я приму в нем участие».
● Исполнительный директор МОК Кристоф Дюби: «По поводу всего МОК я не знаю, но, если вы хотите знать мой ответ, то это “без каких-либо сомнений” [искупаюсь]».
● Глава МОК Томас Бах: «Я еще не получил приглашения [искупаться в Сене], но как только оно поступит, с радостью его приму. Надеюсь, там не будет слишком холодно».
Возможно, такой суперзаплыв будет единственным в Париже. Глава оргкомитета Парижа-2024 и легенда гребли Тони Эстанге отметил, что состязания в триатлоне могут и отменить:
«Соревнования могут быть отложены из-за дождей, которые могут повлиять на качество воды. Так как триатлон запланирован на начало Игр, мы можем дождаться лучших погодных условий. Окончательное решение о возможном запрете соревнований будет продиктовано правилами международной федерации. Конечно, это то, чего мы хотим избежать».
К слову, в 1990-м Жак Ширак, будучи мэром Парижа, тоже обещал искупаться в Сене через три года, чтобы показать пригодность воды. Но так этого и не сделал.
Когда глава ОКР Станислав Поздняков услышал о желании Анн Идальго искупаться в Сене, то пошутил: «От клопов сбежать решила в воду?».
И это еще одна напасть, о которой много писали в преддверии Игр. Осенью жители и гости Парижа жаловались на нашествие постельных клопов. Национальный институт исследований и борьбы с клопами (INELP) сообщил, что уровень заражения во Франции выше, чем в предыдущие годы, но все еще поддается контролю.
Основная причина — огромный туристический поток. И несмотря на то, что во время летней Олимпиады он только усилится, власти уверены: все под контролем. Возможно, избежать нашествия клопов получится, а вот отделаться от мема про насекомых уже не удалось.
Французские спецслужбы даже подозревали Россию в распространении паники из-за клопов. Но карикатуру на клопов-олимпийцев публиковал и местный журнал Charlie Hebdo.
Другая проблема, возникшая из-за большого потока приезжих, лихорадка денге. С начала 2024-го зафиксировано 1679 случаев завоза этого вируса на территорию европейской части страны. При этом за аналогичный период в 2023-м был выявлен 131 такой случай.
По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, большинство из них завезены из заморских департаментов Франции — Гваделупы и Мартиники, где наблюдается эпидемия. Но в службе французского здравоохранения заверили, что перед Олимпиадой готовы к любым возможным угрозам инфекционных заболеваний.
Властям города приходится бороться не только с насекомыми, бактериями и инфекциями, но и усмирять жителей. Исторически сложилось, что Париж — один из самых бастующих городов мира. И перед Олимпиадой это вряд ли изменится. Наоборот, проведение Игр — лишний повод выйти на улицы для митингующих.
● Крупнейший профсоюз Франции уже анонсировал проведение забастовки во время турнира. Протесты коснутся здравоохранения, местных органов власти и государственных служащих. Требования ожидаемы: «Долгосрочный найм, компенсация заработной платы за профессиональные ограничения, вызванные Играми, права на отпуск, а также возможность перехода на удаленную работу».
Забастовка стартовала в середине апреля и продлится до середины сентября, так что затронет не только Олимпийские, но и Паралимпийские игры.
● Параллельно собираются бастовать и сборщики мусора. Они требуют дополнительно 400 евро в месяц, а также единовременный бонус в 1900 евро для тех, кто будет дежурить во время Олимпиады:
«Муниципальная полиция получает бонус, а у нас тот же работодатель. У нас тоже будет чрезмерная рабочая нагрузка из-за ожидаемых 15 миллионов туристов».
● Выражают недовольство и работники транспорта — сотрудники жалуются на невысокие зарплаты и тяжелые условия труда.
Для Парижа это тоже будет испытанием — мэр отмечала, что транспортная система не готова к наплыву туристов во время Олимпиады. Особенно это касается метро — за неделю до Игр в целях безопасности закроют 15 станций, после открытия движение обещают возобновить.
Спасти положение могли бы таксисты, но и они планируют протестовать — им запретили проезд по выделенной линии во время Олимпиады, хотя это могло бы разгрузить общественный транспорт.
● На демонстрации 1 мая протестующие не только требовали повышение зарплат, но и сжигали олимпийские кольца.
Страны-хозяйки Игр часто сталкиваются с тем, что местные жители против турнира. Во Франции это видно не только по опросам в прессе, но и на улицах. Но у Парижа богатый опыт работы с митингующими.
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Станут ли все эти факторы настоящими проблемами Игр? Узнаем уже скоро — Олимпиада в Париже начнется 26 июля.
Автор: Мария Селенкова