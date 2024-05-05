Грязная Сена, клопы и протесты с сожжением колец — у Парижа правда проблемы с Олимпиадой?

Организаторы Олимпийских игр сталкиваются не только с праздником спорта, но и с внешними проблемами. Бродячие собаки и экология перед Сочи-2014, вирус Зика перед Рио-2016, протесты, забастовки более-менее везде — редко турнир проходит вообще без сбоев. Вот и Париж-2024 борется с трудностями. Это катастрофа или рабочие моменты?

Самая необычная церемония открытия может стать опасной?

Франция готовит грандиозное открытие — впервые в истории Игр оно состоится за пределами стадиона. Парад стран примет Сена. Международный олимпийский комитет и организаторы Парижа-2024 обещают невероятное (а главное — доступное) шоу.

На бумаге все выглядит очень красиво: парад по реке растянется на 6 км, трибуны установят на набережных и мостах, маршрут пройдет мимо достопримечательностей Парижа. На специальные временные трибуны можно купить билеты, но впервые церемония доступна и бесплатно — на высоких набережных вход откроют для всех.

Открытие должно войти в историю как самое масштабное. Но такая доступность создает угрозу безопасности — и это, пожалуй, главная задача, которую предстоит решить оргкомитету.

В конце марта Франция обратилась к 46 странам с просьбой помочь обеспечить безопасность — более 2 тысяч иностранных полицейских приедут в Париж во время Игр. Пригласили около 500 кинологов с собаками для проверки вокзалов, аэропортов, гостиниц и фан-зон. Задействуют и конный патруль, и специалистов по разминированию и борьбе с беспилотниками.

Вообще, власти обещают беспрецедентный уровень безопасности — это слова главы столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс. Но президент Эммануэль Макрон подчеркнул, что обеспечить стопроцентную безопасность невозможно в принципе:

«Нулевого риска в жизни никогда не бывает. Сложность в том, что элемент риска есть всегда. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы его предотвратить. Считаю, что могу сказать вам: да, мы будем готовы».

МВД Франции пристально изучает около миллиона досье людей, связанных с организацией и проведением Игр. Проверяют данные всех участников Олимпиады и Паралимпиады (спортсменов, тренеров, персонал), журналистов, волонтеров. И даже парижан, живущих рядом с ключевыми объектами Игр.

Хватит ли этого для полного спокойствия на открытии Олимпиады? Кажется, французы и сами не знают. Потому что сомнения есть до сих пор. В начале марта появился вариант с возможным сокращением церемонии. При этом локация — Сена — осталась бы той же.

После теракта в «Крокус Сити Холл» опасения французских спецслужб усилились. Разведка обеспокоена возможным возвращением массового терроризма в страну. И вариант открытия на Сене показался очень рискованным — настолько, что службы предлагали пересмотреть сценарий церемонии.

Пока об изменениях не сообщалось, а глава МОК Томас Бах верит в то, что французы справятся:

«Очень тщательный, профессиональный подход французских властей дает нам уверенность, что мы сможем провести церемонию открытия, которая станет культовой и незабываемой для спортсменов. И все будут в безопасности. Мы все настроены провести церемонию открытия на берегу Сены. В то же время рассматриваются все возможные варианты развития событий».

Макрон рассказал о запасных вариантах: «У нас есть планы B и C, они готовятся параллельно. Мы будем анализировать ситуацию в режиме реального времени. Есть вариант с церемонией, которая ограничится площадью Трокадеро и, соответственно, не будет охватывать всю Сену».

Репетицию церемонии перенесли на полтора месяца — но по другой причине: из-за повышенного уровня воды в Сене (из-за этого разгоняли мигрантов из-под мостов).

На фоне усиления мер предосторожности некоторые из них выглядят спорно. Например, отказ в аккредитации волонтеров из России и Беларуси. Многие не прошли проверку в соответствии с кодексом безопасности Франции.

«Внезапное решение отказать уже утвержденным волонтерам из России и Беларуси не только необычно, но заставляет задуматься о первоначальном процессе проверки. Появилась ли новая информация о волонтерах? Или же дискриминация поднимает свою уродливую голову?» — логичный вопрос от преподавателя политологии Тихоокеанского университета Орегона Жюля Бойкоффа.

В то же время уже дважды представители оргкомитета теряли важные данные. В феврале у сотрудника мэрии Парижа украли сумку, в которой находились ноутбук с планами обеспечения безопасности Олимпиады и две флэшки с конфиденциальной информацией.

На прошлой неделе у одного из координаторов по логистике Парижа-2024 похитили ноутбук и служебное удостоверение. Компьютер имел доступ к конфиденциальным данным по Олимпиаде — они касались планов безопасности в олимпийской деревне, которая разместится в коммуне Вильнев-д’Аск к юго-востоку от Лилля. Доступ к серверу тут же заблокировали.

Макрон и Бах готовы поплавать в Сене, а пустят ли спортсменов?

Другая проблема связанная с Сеной — загрязнение. Купание в реке запрещено с 1923-го, в том числе из-за высокой концентрации кишечной палочки и других бактерий. К началу Игр воду обещали очистить. В Сене должны пройти соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде.

Экологическая организация Surfrider Foundation с сентября 2023-го по март 2024-го проводила тесты, выводы которых точно не обрадовали французские власти: качество воды по-прежнему не соответствует нормам, рекомендуемым для купания.

Впрочем, желающих искупать в Сене все больше:

● Президент Франции Эммануэль Макрон: «Вода в Сене будет прохладной… но чистой. Я могу вам это подтвердить!».

● Мэр Парижа Анн Идальго: «Мы будем купаться в Сене в июле 2024 года. Перед открытием Игр мы встретимся для массового купания. И я приму в нем участие».

● Исполнительный директор МОК Кристоф Дюби: «По поводу всего МОК я не знаю, но, если вы хотите знать мой ответ, то это “без каких-либо сомнений” [искупаюсь]».

● Глава МОК Томас Бах: «Я еще не получил приглашения [искупаться в Сене], но как только оно поступит, с радостью его приму. Надеюсь, там не будет слишком холодно».

Возможно, такой суперзаплыв будет единственным в Париже. Глава оргкомитета Парижа-2024 и легенда гребли Тони Эстанге отметил, что состязания в триатлоне могут и отменить:

«Соревнования могут быть отложены из-за дождей, которые могут повлиять на качество воды. Так как триатлон запланирован на начало Игр, мы можем дождаться лучших погодных условий. Окончательное решение о возможном запрете соревнований будет продиктовано правилами международной федерации. Конечно, это то, чего мы хотим избежать».

К слову, в 1990-м Жак Ширак, будучи мэром Парижа, тоже обещал искупаться в Сене через три года, чтобы показать пригодность воды. Но так этого и не сделал.

А что там с клопами?

Когда глава ОКР Станислав Поздняков услышал о желании Анн Идальго искупаться в Сене, то пошутил: «От клопов сбежать решила в воду?».

И это еще одна напасть, о которой много писали в преддверии Игр. Осенью жители и гости Парижа жаловались на нашествие постельных клопов. Национальный институт исследований и борьбы с клопами (INELP) сообщил, что уровень заражения во Франции выше, чем в предыдущие годы, но все еще поддается контролю.

Основная причина — огромный туристический поток. И несмотря на то, что во время летней Олимпиады он только усилится, власти уверены: все под контролем. Возможно, избежать нашествия клопов получится, а вот отделаться от мема про насекомых уже не удалось.

Французские спецслужбы даже подозревали Россию в распространении паники из-за клопов. Но карикатуру на клопов-олимпийцев публиковал и местный журнал Charlie Hebdo.

Другая проблема, возникшая из-за большого потока приезжих, лихорадка денге. С начала 2024-го зафиксировано 1679 случаев завоза этого вируса на территорию европейской части страны. При этом за аналогичный период в 2023-м был выявлен 131 такой случай.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, большинство из них завезены из заморских департаментов Франции — Гваделупы и Мартиники, где наблюдается эпидемия. Но в службе французского здравоохранения заверили, что перед Олимпиадой готовы к любым возможным угрозам инфекционных заболеваний.

На Играх будут забастовки? К ним готовы работники транспорта и сборщики мусора

Властям города приходится бороться не только с насекомыми, бактериями и инфекциями, но и усмирять жителей. Исторически сложилось, что Париж — один из самых бастующих городов мира. И перед Олимпиадой это вряд ли изменится. Наоборот, проведение Игр — лишний повод выйти на улицы для митингующих.

● Крупнейший профсоюз Франции уже анонсировал проведение забастовки во время турнира. Протесты коснутся здравоохранения, местных органов власти и государственных служащих. Требования ожидаемы: «Долгосрочный найм, компенсация заработной платы за профессиональные ограничения, вызванные Играми, права на отпуск, а также возможность перехода на удаленную работу».

Забастовка стартовала в середине апреля и продлится до середины сентября, так что затронет не только Олимпийские, но и Паралимпийские игры.

● Параллельно собираются бастовать и сборщики мусора. Они требуют дополнительно 400 евро в месяц, а также единовременный бонус в 1900 евро для тех, кто будет дежурить во время Олимпиады:

«Муниципальная полиция получает бонус, а у нас тот же работодатель. У нас тоже будет чрезмерная рабочая нагрузка из-за ожидаемых 15 миллионов туристов».

● Выражают недовольство и работники транспорта — сотрудники жалуются на невысокие зарплаты и тяжелые условия труда.

Для Парижа это тоже будет испытанием — мэр отмечала, что транспортная система не готова к наплыву туристов во время Олимпиады. Особенно это касается метро — за неделю до Игр в целях безопасности закроют 15 станций, после открытия движение обещают возобновить.

Спасти положение могли бы таксисты, но и они планируют протестовать — им запретили проезд по выделенной линии во время Олимпиады, хотя это могло бы разгрузить общественный транспорт.

● На демонстрации 1 мая протестующие не только требовали повышение зарплат, но и сжигали олимпийские кольца.

Страны-хозяйки Игр часто сталкиваются с тем, что местные жители против турнира. Во Франции это видно не только по опросам в прессе, но и на улицах. Но у Парижа богатый опыт работы с митингующими.

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Станут ли все эти факторы настоящими проблемами Игр? Узнаем уже скоро — Олимпиада в Париже начнется 26 июля.