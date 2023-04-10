Белоруска Арина Соболенко осталась на второй позиции в рейтинге WTA
10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко осталась на втором месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко осталась на втором месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сейчас в активе лучшей белорусской теннисистки 6891 очко. Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко занимает 16-ю позицию, имея 2237 баллов, Александра Саснович находится на 45-м месте (1089 очков), еще одна белоруска Ирина Шиманович впервые поднялась на 200-ю позицию, набрав 338 баллов.
Первая десятка рейтинга WTA:
1. Ига Свентек (Польша) — 8975 очков;
2. Арина Соболенко (Беларусь) — 6891;
3. Джессика Пегула (США) — 5735;
4. Унс Джабир (Тунис) — 5031;
5. Каролин Гарсия (Франция) — 4990;
6. Кори Гауфф (США) — 4346;
7. Елена Рыбакина (Казахстан) — 4305;
8. Дарья Касаткина (Россия) — 3505;
9. Мария Саккари (Греция) — 3191;
10. Петра Квитова (Чехия) — 3162.
Лидером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) является серб Новак Джокович. Лучший из белорусских теннисистов Илья Ивашко сейчас находится на 74-м месте (721). На этой неделе Ивашко выступит на престижном турнире категории ATP-1000 в Монте-Карло. Завтра в 1/32 финала его соперником будет британец Даниэл Эванс.