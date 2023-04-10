Белоруска Арина Соболенко осталась на второй позиции в рейтинге WTA

Сейчас в активе лучшей белорусской теннисистки 6891 очко. Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко занимает 16-ю позицию, имея 2237 баллов, Александра Саснович находится на 45-м месте (1089 очков), еще одна белоруска Ирина Шиманович впервые поднялась на 200-ю позицию, набрав 338 баллов.

Лидером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) является серб Новак Джокович. Лучший из белорусских теннисистов Илья Ивашко сейчас находится на 74-м месте (721). На этой неделе Ивашко выступит на престижном турнире категории ATP-1000 в Монте-Карло. Завтра в 1/32 финала его соперником будет британец Даниэл Эванс.