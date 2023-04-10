Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Детройт
Даллас
16
Хоккей. НХЛ
перерыв
Вашингтон
Айлендерс
30
Хоккей. НХЛ
3-й период
Виннипег
Сан-Хосе
31
Хоккей. НХЛ
перерыв
Оттава
Каролина
21
Хоккей. НХЛ
3-й период
Рейнджерс
Баффало
21
Хоккей. НХЛ
3-й период
Флорида
Торонто
01
Хоккей. НХЛ
04:30
Калгари
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
Ванкувер
Футбол. Зарубежный
10.04
Барселона
Жирона
00
Хоккей. КХЛ
10.04
СКА
ЦСКА
37
Футбол. Премьер-лига
10.04
Оренбург
Ростов
22
Все события
10 апреля, источник: БЕЛТА

Белоруска Арина Соболенко осталась на второй позиции в рейтинге WTA

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко осталась на втором месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: Reuters

Сейчас в активе лучшей белорусской теннисистки 6891 очко. Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко занимает 16-ю позицию, имея 2237 баллов, Александра Саснович находится на 45-м месте (1089 очков), еще одна белоруска Ирина Шиманович впервые поднялась на 200-ю позицию, набрав 338 баллов.

Первая десятка рейтинга WTA:

1. Ига Свентек (Польша) — 8975 очков;

2. Арина Соболенко (Беларусь) — 6891;

3. Джессика Пегула (США) — 5735;

4. Унс Джабир (Тунис) — 5031;

5. Каролин Гарсия (Франция) — 4990;

6. Кори Гауфф (США) — 4346;

7. Елена Рыбакина (Казахстан) — 4305;

8. Дарья Касаткина (Россия) — 3505;

9. Мария Саккари (Греция) — 3191;

10. Петра Квитова (Чехия) — 3162.

Лидером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) является серб Новак Джокович. Лучший из белорусских теннисистов Илья Ивашко сейчас находится на 74-м месте (721). На этой неделе Ивашко выступит на престижном турнире категории ATP-1000 в Монте-Карло. Завтра в 1/32 финала его соперником будет британец Даниэл Эванс.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
Тоннель стал порталом в другой мир и удивил юзеров сети (Видео)
Фоторепортажи
11«Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
18«Зимний бросок»: главное реслинг-шоу
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь