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16:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Паула Бадоса объявила о расставании с Циципасом

Испанская теннисистка Паула Бадоса сообщила о расставании с греком Стефаносом Циципасом.

Источник: Соцсети

«После тщательного размышления и многих приятных моментов, проведенных вместе, мы со Стефаносом решили расстаться друзьями. Как друзья, испытывающие огромное взаимное уважение, мы решили двигаться вперед каждый своей дорогой.

Мы благодарны нашим друзьям, семье и всем, кто был частью нашей истории. Вступая в эту новую главу, мы продолжаем желать друг другу всего наилучшего во всех начинаниях», — написала Бадоса в соцсетях.

Теннисисты объявили, что находятся в отношениях летом прошлого года.

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