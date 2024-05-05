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18:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Лидерам сборной России по борьбе отказали в отборе к Олимпиаде

Двум лидерам сборной России по греко-римской борьбе отказали в отборе к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Об этом РИА Новости сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

Источник: РИА "Новости"

Он рассказал, что Сергей Степанов и Сергей Кутузов не были допущены до международных соревнований в весовой категории до 77 килограммов. «Тем не менее мы должны завоевать все четыре оставшиеся путевки на Олимпийские игры», — добавил он.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил к отбору на Олимпийские игры в Париже двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе из России Абдулрашида Садулаева.

Россияне и белорусы смогут принять участие в Олимпиаде-2024 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов по решению Международного олимпийского комитета. Однако турнир пропустят атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, в Париже не будет представителей командных видов спорта двух стран.

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