Гимнаст получит дом и пожизненный запас лапши за победу на ОИ-2024
Филиппинский гимнаст Карлос Юло получит необычные подарки после завоевания двух золотых медалей на Олимпийских играх в Париже.
Филиппинский гимнаст Карлос Юло получит необычные подарки после завоевания двух золотых медалей на Олимпийских играх в Париже.
24-летний Карлос Юло стал первым в истории Филиппин олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике. Он завоевал золото в опорном прыжке, а ранее Юло одержал победу в вольных упражнениях.
Как сообщает NBC Olympics, за завоевание двух золотых медалей Карлос Юло получит:
10 миллионов филиппинских песо (около 170 тысяч долларов);
Дом стоимостью — 24 миллиона песо;
Пожизненный запас еды и напитков в сети нескольких ресторанов;
Пожизненный бесплатный доступ к колоноскопии и гастроэнтерологии начиная с 45 лет;
Пожизненный запас бесплатной лапши и жареной курицы от филиппинских закусочных;
Мебель для дома стоимостью — 100 тысяч песо;
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Таким образом у сборной Филиппин стало три золотых награды в истории страны. В Токио историческое первое место в тяжелой атлетике до 55 кг заняла Хидилин Диас.
Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.