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18:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Игроку НФЛ, снявшемуся в «Игре престолов», не понравилась концовка сериала

А вам?

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Источник: AFP 2019

Квотербек «Грин-Бэй» Аарон Роджерс сообщил, как относится к концовке сериала «Игра престолов». Звездный игрок НФЛ поучаствовал в съемках предпоследней серии 8-го сезона.

«Мне очень нравится этот сериал, это были отличные 10 лет, но концовка мне не понравилась. Тирион в конце говорит, что персонаж с самой лучшей историей — это Бран?! Который, кстати, три серии назад сказал, что он уже не Бран Старк.

Нет, у Джона была лучше история, у Дэни, у Арьи, у Сансы, у Тириона, у Вариса — у них у всех история лучше. То же самое касается и Бронна, Джейме с Серсеей и любого Баратеона.

Думаю, Дэни должна была быть на троне. Вообще у меня такая теория. Давайте посмотрим на Брана. Получается, он все это время хотел занять трон. Потому что он сказал Старкам (про Джона Сноу), зная, что Санса расскажет Тириону, а тот Варису. Бран знал, что против Дэни возникнет заговор, что ее все это разозлит, и она станет Безумной королевой. Получается, он все подстроил.

Мне нравится сериал, нравится, что я в нем поучаствовал, но вот концовка… Сценаристы работают еще и над «Звездными войнами». Может быть, они отвлекались при работе над последним сезоном «Игры престолов», — рассказал Роджерс.

Илья Андреев

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