В Германии установили мировой рекорд скорости задним ходом

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=c6da4c8fc7e60de7&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239716" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Заезд состоялся на гоночном полигоне в немецком Папенбурге. За рулем электромобиля Rimac Nevera Дрндак смог разогнаться задним ходом до 275,74 км/ч, благодаря чему с запасом смог перекрыть предыдущий рекорд, державшийся 22 года. В 2001 году британский гонщик Даррен Мэннинг на автомобиле Caterham 7 Fireblade достиг задним ходом скорости 165,08 км/ч.

Электромобиль Rimac Nevera разработан хорватской компанией Rimac Automobili, которая в ноябре 2021 года объединилась с французским автопроизводителем гиперкаров Bugatti. Разработка Nevera началась в 2018 году, а сам суперкар позиционировался как значительный прорыв в технологиях производства электромобилей. Силовой агрегат Remac Nevera выдает 1914 лошадиных сил мощности, что позволяет ему осуществлять разгон до 100 км/ч за 1,82 секунды. Заявленная максимальная скорость электромобиля составляет 415 км/ч, при этом он способен проехать на одной зарядке около 500 километров.

Всего Rimac Nevera был произведен в количестве 150 экземпляров стоимостью не менее двух миллионов долларов. Первый экземпляр электрокара выкупил чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг (на фото).

В мае этого года на автодроме в Папенбурге Rimac Nevera установил мировой рекорд, разогнавшись с нуля до 400 км/час, а затем совершив полную остановку за 29,94 секунды. Попутно электромобиль установил 22 других рекорда по разгону и торможению.