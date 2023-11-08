В Германии установили мировой рекорд скорости задним ходом
Хорват Горан Дрндак установил мировой рекорд скорости на автомобиле задним ходом. Об этом сообщает официальный сайт Книги рекордов Гиннесса.
Хорват Горан Дрндак установил мировой рекорд скорости на автомобиле задним ходом. Об этом сообщает официальный сайт Книги рекордов Гиннесса.
Заезд состоялся на гоночном полигоне в немецком Папенбурге. За рулем электромобиля Rimac Nevera Дрндак смог разогнаться задним ходом до 275,74 км/ч, благодаря чему с запасом смог перекрыть предыдущий рекорд, державшийся 22 года. В 2001 году британский гонщик Даррен Мэннинг на автомобиле Caterham 7 Fireblade достиг задним ходом скорости 165,08 км/ч.
Электромобиль Rimac Nevera разработан хорватской компанией Rimac Automobili, которая в ноябре 2021 года объединилась с французским автопроизводителем гиперкаров Bugatti. Разработка Nevera началась в 2018 году, а сам суперкар позиционировался как значительный прорыв в технологиях производства электромобилей. Силовой агрегат Remac Nevera выдает 1914 лошадиных сил мощности, что позволяет ему осуществлять разгон до 100 км/ч за 1,82 секунды. Заявленная максимальная скорость электромобиля составляет 415 км/ч, при этом он способен проехать на одной зарядке около 500 километров.
Всего Rimac Nevera был произведен в количестве 150 экземпляров стоимостью не менее двух миллионов долларов. Первый экземпляр электрокара выкупил чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг (на фото).
В мае этого года на автодроме в Папенбурге Rimac Nevera установил мировой рекорд, разогнавшись с нуля до 400 км/час, а затем совершив полную остановку за 29,94 секунды. Попутно электромобиль установил 22 других рекорда по разгону и торможению.
В августе Rimac Nevera установил рекорд Нюрнбургринга для электрокаров, показав на 20,8-километровой конфигурации трассы время 7:05.298. Это на 20 секунд быстрее, чем результат Tesla Model S Plaid — самого быстрого электромобиля Илона Маска.