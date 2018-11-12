Эмили Ратаковски сделала провокационное фото на матче «Лейкерс»
Известная модель и актриса Эмили Ратаковски побывала на игре НБА «Лейкерс» — «Миннесота».
Известная модель и актриса Эмили Ратаковски побывала на игре НБА «Лейкерс» — «Миннесота».
Во время матча Ратаковски сделала фото для своего инстаграма, которое стало вирусным — за несколько дней его лайкнули более 2 млн человек.
Ратаковски периодически приходит на большие спортивные матчи. В похожем виде она фотографировалась во время Супербоула-2017.
Эмили является одной из самых популярных женщин в инстаграме — на нее подписаны 20,3 млн человек.
При Ратаковски «Лейкерс» обыграли «Миннесоту» 114:100 благодаря 24 очкам Леброна Джеймса.
Илья Андреев