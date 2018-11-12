Эмили Ратаковски сделала провокационное фото на матче «Лейкерс»

Во время матча Ратаковски сделала фото для своего инстаграма, которое стало вирусным — за несколько дней его лайкнули более 2 млн человек.

Ратаковски периодически приходит на большие спортивные матчи. В похожем виде она фотографировалась во время Супербоула-2017.



Эмили является одной из самых популярных женщин в инстаграме — на нее подписаны 20,3 млн человек.



При Ратаковски «Лейкерс» обыграли «Миннесоту» 114:100 благодаря 24 очкам Леброна Джеймса.



Илья Андреев