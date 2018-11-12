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18:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Эмили Ратаковски сделала провокационное фото на матче «Лейкерс»

Известная модель и актриса Эмили Ратаковски побывала на игре НБА «Лейкерс» — «Миннесота».

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Источник: AFP 2018

Во время матча Ратаковски сделала фото для своего инстаграма, которое стало вирусным — за несколько дней его лайкнули более 2 млн человек.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ратаковски периодически приходит на большие спортивные матчи. В похожем виде она фотографировалась во время Супербоула-2017.

Эмили является одной из самых популярных женщин в инстаграме — на нее подписаны 20,3 млн человек.

При Ратаковски «Лейкерс» обыграли «Миннесоту» 114:100 благодаря 24 очкам Леброна Джеймса.

Илья Андреев

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