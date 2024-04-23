Мюррэй броском под сирену принес победу «Денверу» над «Лейкерс»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=28848028373f3f7e&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241254" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Гости завладели преимуществом с самого дебюта встречи — в начале третьей четверти они вели с преимуществом в 20 очков. В концовке матча «Денвер» сумел полностью отыграть это отставание, а в последней атаке разыгрывающий хозяев Джамал Мюррэй забросил победный бросок под сирену через руки Энтони Дэвиса. Перед этим лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс смазал открытый трехочковый, лишив свою команду возможности выйти вперед на последних секундах игры.

«Лейкерс» проиграли «Денверу» десятый матч подряд. Команды встречались в прошлогоднем плей-офф в финале Запада и тогда клуб из Колорадо выиграл серию в четырех матчах, после чего впервые в своей истории стал чемпионом НБА. Затем «Денвер» выиграл четыре матча у «Лейкерс» в регулярном чемпионате.

«Денвер» повел в серии со счетом 2−0 и теперь команды отправляются в Лос-Анджелес. Третий матч серии пройдет в пятницу, 26 апреля.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="ee93804d-e8c3-507b-b211-f78481ef3612" data-prerendered><noscript><section><h2>Опрос: подписки Mail.ru</h2><p>18 вопросов</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/ee93804d-e8c3-507b-b211-f78481ef3612"><fieldset><legend>Как часто вы пользуетесь сервисом Облако Mail.ru?</legend><label><input type="radio" name="8143" value="30592"/>Использую каждый день</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30593"/>Использую раз в 3-7 дней</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30594"/>Использую раз в 1-2 недели</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30897"/>Вообще не пользуюсь Облаком Mail.ru</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/1713798425235/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.