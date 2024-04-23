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23 апреля, источник: Sportmail.ru

Мюррэй броском под сирену принес победу «Денверу» над «Лейкерс»

«Денвер Наггетс» дома одержали волевую победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» (101:99) во втором матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции НБА.

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Гости завладели преимуществом с самого дебюта встречи — в начале третьей четверти они вели с преимуществом в 20 очков. В концовке матча «Денвер» сумел полностью отыграть это отставание, а в последней атаке разыгрывающий хозяев Джамал Мюррэй забросил победный бросок под сирену через руки Энтони Дэвиса. Перед этим лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс смазал открытый трехочковый, лишив свою команду возможности выйти вперед на последних секундах игры.

«Лейкерс» проиграли «Денверу» десятый матч подряд. Команды встречались в прошлогоднем плей-офф в финале Запада и тогда клуб из Колорадо выиграл серию в четырех матчах, после чего впервые в своей истории стал чемпионом НБА. Затем «Денвер» выиграл четыре матча у «Лейкерс» в регулярном чемпионате.

«Денвер» повел в серии со счетом 2−0 и теперь команды отправляются в Лос-Анджелес. Третий матч серии пройдет в пятницу, 26 апреля.

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