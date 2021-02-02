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10:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Миранчук в гостях у «Наполи», Тухель против Моуринью и новая дуэль Конте — Пирло

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Источник: AFP 2020

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«Интер» — «Ювентус»

Прогноз: ничья за 3.46.

«Интер» разогнался по ходу сезона, даже несмотря на плотный календарь, команда Конте выигрывает большинство матчей. Неделю назад «нерадзурри» выбили «Милан» из Кубка Италии, а затем учинили разгром «Беневенто» — 4:0. Конте мог дать отдохнуть лидерам, но все равно выставил пару форвардов Мартинес — Лукаку, и они забили 3 из 4 голов. После конфликта с тренером вернулся на поле Эриксен, именно он забил решающий гол в миланском дерби со штрафного. «Ювентус» тоже выдал ударный январь: 8 побед и лишь одно поражение. Чемпион Италии проиграл как раз «Интеру» две недели назад, и Пирло должен сделать выводы из той встречи. Полуфинал Кубка состоит из двух матчей, скорее всего, все решится во втором, а здесь команды сыграют осторожно. Тем более «Интер» будет без Лукаку.

«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»

Прогноз: «Манчестер Юнайтед» победит с разницей 1 за 3.60.

«Манчестер Юнайтед» чуть сдал в последних матчах, набрав только 5 очков из 12 возможных. Две нулевые ничьи пришлись на встречи с «Ливерпулем» и «Арсеналом». Еще один повод для тревоги — все 4 поражения в АПЛ манкунианцы потерпели у себя дома на «Олд Траффорде». Неудачно январь складывается и для форварда «МЮ» Рэшфорда: лишь один гол в 9 матчах. «Саутгемптон» тоже не феерит в январе в чемпионате. После победы над «Ливерпулем» команда Хазенхюттля последовательно проиграла «Лестеру», «Арсеналу» и «Астон Вилле». У «святых» явно проблемы с реализацией моментов, в 5 из последних 7 матчей они не забили ни одного гола. С таким соперником «Ман Юнайтед» обязан брать три очка и продолжать погоню за «Манчестер Сити».

«Бордо» — «Лилль»

Прогноз: ничья за 3.11.

«Лилль» продолжает удивительным образом лидировать в чемпионате Франции. «Доги» выиграли 4 последних матча и не позволяют конкурентам себя догнать, пусть отрыв от «Лиона» и «ПСЖ» совсем невелик. «Лилль» в этом сезоне славится своей обороной (вторая во Франции после «ПСЖ»). Забивает команда меньше, чем другие топ-клубы в лиге 1, но этого хватает для побед. Большой удачей для «Лилля» стало подписание летом форварда Йылмаза, турок забил уже 9 голов в чемпионате. Правда, сейчас он травмирован. «Бордо», как и в прошлом сезоне, держится в середине таблицы. В последнем туре жирондинцы едва не отняли очки «Лиона»: при счете 1:1 пропустили уже в добавленное время. Результаты «Лилля» превышают все ожидания, долго так продолжаться не может. В этом матче его победная серия имеет все шансы прерваться.

«Наполи» — «Аталанта»

Прогноз: «Наполи» победит и тотал меньше 3,5 за 3.43.

«Аталанта», уступив «Лацио», прервала свою длительную серию без поражений. Бергамаски не проигрывали с 1 декабря, серия длилась 15 матчей. Римляне идеально воспользовались ошибками защитников «Аталанты» и по делу взяли три очка, заодно отомстив за вылет из Кубка Италии. Миранчук второй матч подряд вышел в основе, но на этот раз ничем не запомнился. «Наполи» на пути к полуфиналу Кубка обыграл «Специю» (4:2), а затем спокойно разобрался с «Пармой» в чемпионате (2:0). У неаполитанцев наконец вернулся в состав форвард Осимхен, купленный за 60 млн евро. Сезон у новичка не задался (2 гола в 7 матчах), но еще есть время поправить статистику. Соперники у «Наполи» были попроще в последнее время, чем у «Аталанты», так что дома команда Гаттузо должна забирать первый матч ½ финала.

«Тоттенхэм» — «Челси»

Прогноз: «Челси» победит и тотал больше 2,5 за 3.24.

Первый большой матч Тухеля в Англии — против «Тоттенхэма» Моуринью. Немец со второй попытки выиграл в АПЛ, игра с «Бернли» получилась в одни ворота. Статистика тут говорит сама за себя: 19:1 по ударам и 2:0 на табло. Немного удивило только то, что забивали защитники Аспиликуэта и Алонсо, а не игроки группы атаки. А вот «Тоттенхэм» все никак не может выбраться из кризиса. «Шпоры» проиграли «Брайтону» (0:1) и окончательно выбыли из чемпионской гонки — до «Ман Сити» теперь 11 очков. Хуже всего для «Сперс» то, что травмировался Кейн, без лучшего бомбардира «Тоттенхэм» редко выигрывает. Здесь Моуринью тоже мало что светит.

Андрей Санталов

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