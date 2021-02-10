В шаге от финала: прогноз на матч «Аталанта» — «Наполи»

«Аталанта» сыграла два очень разных матча на прошлой неделе. В первом матче полуфинала на Кубок бергамаски владели преимуществом, больше угрожали чужим воротам, он подвела реализация — 0:0. А вот с «Торино» команда Гасперини сначала наказала соперника за расхлябанный игру в обороне и повела 3:0, а затем сама расслабилась и получила три мяча в ответ. Первый тайм вообще закончился с фантастическим счетом 3:2. Миранчук на Кубок не играл, а с «Торино» вышел после перерыва и при счете 3:2 попал в штангу. «Наполи» сейчас, похоже не до футбола. Гаттузо конфликтует с владельцем клуба, тот уже чуть ли не в открытую ищет нового тренера. Неаполитанцы слишком нестабильны в этом сезоне, за убедительными победами над «Аталантой» (4:1) и «Ромой» (4:0) следовали поражения от «Милана» и «Интера». Три недели назад «Наполи» разгромил «Фиорентину» 6:0, а в эти выходные влетел «Дженоа» 1:2. Теперь команда с юга Италии лишь 6-я в таблице, хотя у нее есть матч в запасе. Неаполитанцам не хватает лучшего бомбардира клуба Мертенса, бельгийца все еще мучает травма ноги, полученная в середине декабря.

«Аталанта» была лучше в двух последних матчах, но не выиграла — такое невезение долго продолжаться не может. Два года назад бергамаски доходили до финала, близки они к этому и сейчас. Внутренних конфликтов с уходом Гомеса нет, а вот про «Наполи» того же не скажешь. К тому же гости будут без своего лучшего защитника Кулибали (у него коронавирус) и еще одного игрока обороны Маноласа. Выбираем здесь победу «Аталанты», БК «Фонбет» дает на это событие коэффициент 1,85.



Первый матч полуфинала обошелся без голов, но вообще для обеих команд это несвойственно. Сильные исполнители в атаке есть и «Аталанты», и у «Наполи», так что голевую засуху второй раз подряд мы здесь вряд ли увидим. Букмекеры ждут здесь минимум три мяча, с этим сложно не согласиться. Попробуем взять коэффициент повыше и поставить так: обе забьют и тотал больше 2,5 за 1,78 в БК «Лига Ставок».



Андрей Санталов