В Италии мечтают о финале «Рома» — «Аталанта», но «Байер» и «Марсель» против: анонс Лиги Европы

Прогноз: «Байер» не проиграет и обе забьют за 2.23.

Второй год подряд в полуфинале Лиги Европы «Рома» встречается с «Байером». С первой попытки Хаби Алонсо не прошел римлян, теперь у него есть шанс взять реванш. В ¼ финала «Рома» разобралась с «Миланом» — 1:0 в гостях и 2:1 дома. Команда де Росси лучше распоряжалась своими моментами и умело наказывала миланцев за ошибки. Однако в последнее время сложный календарь начал сказываться на игроках «Ромы», де Росси признает, что они устали. «Волки» теперь меньше контролируют ход матчей и допускают много ударов по своим воротам. Так, «Наполи» в воскресенье нанес 26 ударов, «Роме» повезло, что все закончилось вничью 2:2.

Футбол Лига Европы 2023/2024 1/2 финала, 2.05.2024, 22:00 Рома - Байер -

«Байер» продолжает свой суперсезон, про Леверкузен уже шутят, что они применяют черную магию. Действительно, объяснить, как команда Алонсо раз за разом спасается в концовках матчей, очень сложно. Вот и в выходные «Байер» ушел от поражения со «Штутгартом» на 96-й минуте. В ЛЕ такие фокусы он проворачивал с «Карабахом» и «Вест Хэмом». Всего серия без поражений насчитывает уже 46 встреч — 38 из них «Байер» выиграл. Лидеры Леверкузена Джака, Виртц, Бонифасе отдохнули перед ЛЕ, ждем, что великая серия Леверкузена продолжится. При этом немцы часто пропускают голы в последнее время, а «Рома» всегда может забить — если не с игры, то со стандартов.

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 2.03.

Эти команды мало кто ждал в полуфинале Лиги Европы, «Аталанта» выкинула из турнира сам «Ливерпуль», а «Марсель» дома одолел более опытную «Бенфику» в серии пенальти. Характер у французской команды есть, иначе она не прервала бы недавнюю серию из 5 поражений. Несмотря на проблемы с травмированными, «Марсель» идет вперед — в первую очередь, благодаря Обамеянгу (10 голов в ЛЕ) и вратарю Пау Лопесу. С обороной у французов не все гладко, в трех последних матчах они пропустили 5 голов. А сегодня в защите еще и не будет Жиго из-за перебора карточек.

Футбол Лига Европы 2023/2024 1/2 финала, 2.05.2024, 22:00 Марсель - Аталанта -

То, как играет «Аталанта», с ее индивидуальным прессингом и атаками по флангам, уже давно не секрет, но когда команда Гасперини в форме, остановить ее сложно. Похоже, сейчас как раз такой период. Бергамаски выиграли три матча подряд, да и 0:1 с «Ливерпулем» в итоге получились в их пользу. Единственное, Миранчук после хорошего отрезка в марте, стал реже попадать в основу. Конкуренция в атаке у «Аталанты» — очень сильная, те же Скамакка, Лукман и Копмейнерс сейчас суперэффективны. «Марсель» силен на своем поле, однако гости должны предъявить свои козыри в нападении — надеемся, тут голевой засухи тоже не будет.

Андрей Санталов.

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