СБР выставил оценки по итогам сезона тренерским штабам сборной
Также в сборной России по биатлону вернутся к формату основной и резервной команд.
Также в сборной России по биатлону вернутся к формату основной и резервной команд.
Как сообщает руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов, тренерский совет Союза биатлонистов России выставил удовлетворительные оценки тренерским штабам по итогам сезона.
«Тренерский совет СБР оценил отчетные доклады и выставил оценку “удовлетворительно” тренерским штабам Юрия Каминского, Михаила Шашилова, Артема Истомина (все — взрослый состав) и Владимира Брагина (младший состав) по итогам подготовки и выступления сборных команд России в спортивном сезоне-2023/24», — говорится в сообщении.
В повестке дня заседания совета, среди прочего, значатся структура сборной команды в следующем сезоне и проект списка кандидатов в сборную.
По данным Сергея Аверьянова, тренерский совет решил ввести следующую структуру сборной со следующего сезона: