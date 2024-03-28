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17:57 (мск), источник: Sportmail.ru

СБР выставил оценки по итогам сезона тренерским штабам сборной

Также в сборной России по биатлону вернутся к формату основной и резервной команд.

Источник: Reuters

Как сообщает руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов, тренерский совет Союза биатлонистов России выставил удовлетворительные оценки тренерским штабам по итогам сезона.

«Тренерский совет СБР оценил отчетные доклады и выставил оценку “удовлетворительно” тренерским штабам Юрия Каминского, Михаила Шашилова, Артема Истомина (все — взрослый состав) и Владимира Брагина (младший состав) по итогам подготовки и выступления сборных команд России в спортивном сезоне-2023/24», — говорится в сообщении.

В повестке дня заседания совета, среди прочего, значатся структура сборной команды в следующем сезоне и проект списка кандидатов в сборную.

По данным Сергея Аверьянова, тренерский совет решил ввести следующую структуру сборной со следующего сезона:

  • А1 — мужская основная команда;
  • А2 — женская основная команда;
  • Б1 — мужская резервная команда;
  • Б2 — женская резервная команда;
  • В1 — юниорская команда (юниоры);
  • В2 — юниорская команда (юниорки);
  • В3 — юниорская команда (смешанная).

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