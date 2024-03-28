СБР выставил оценки по итогам сезона тренерским штабам сборной

«Тренерский совет СБР оценил отчетные доклады и выставил оценку “удовлетворительно” тренерским штабам Юрия Каминского, Михаила Шашилова, Артема Истомина (все — взрослый состав) и Владимира Брагина (младший состав) по итогам подготовки и выступления сборных команд России в спортивном сезоне-2023/24», — говорится в сообщении.