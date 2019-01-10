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18:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Пакьяо предложил Мэйвезеру сыграть в баскетбол

Филиппинец хочет сразиться 1 на 1 и 5 на 5.

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Источник: Reuters

Два легендарных боксера Мэнни Пакьяо и Флойд Мэйвезер поздоровались друг с другом во время матча «Клипперс» с «Шарлотт».

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Пакьяо приехал в Лос-Анджелес, чтобы прорекламировать свой бой с Эдриеном Бронером, который пройдет 19 января в Лас-Вегасе. Филиппинец стал гостем «Клипперс» и пообщался с игроками и тренером команды.

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Позже во время интервью Пакьяо предложил Мэйвезеру встретиться на баскетбольной площадке и сыграть 1 на 1 и 5 на 5. Такая идея возникла сначала у репортера по примеру недавнего поединка двух знаменитых гольфистов Тайгера Вуда и Фила Микельсона.

Матч между Пакьяо и Мэйвезером можно было бы посмотреть, купив трансляцию за 10 долларов, а вырученные деньги пошли бы на благотворительность.

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Илья Андреев

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