Пакьяо предложил Мэйвезеру сыграть в баскетбол
Филиппинец хочет сразиться 1 на 1 и 5 на 5.
Филиппинец хочет сразиться 1 на 1 и 5 на 5.
Два легендарных боксера Мэнни Пакьяо и Флойд Мэйвезер поздоровались друг с другом во время матча «Клипперс» с «Шарлотт».
Пакьяо приехал в
Позже во время интервью Пакьяо предложил Мэйвезеру встретиться на баскетбольной площадке и сыграть 1 на 1 и 5 на 5. Такая идея возникла сначала у репортера по примеру недавнего поединка двух знаменитых гольфистов Тайгера Вуда и Фила Микельсона.
Матч между Пакьяо и Мэйвезером можно было бы посмотреть, купив трансляцию за 10 долларов, а вырученные деньги пошли бы на благотворительность.
Илья Андреев