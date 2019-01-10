Пакьяо предложил Мэйвезеру сыграть в баскетбол

Пакьяо приехал в Лос-Анджелес, чтобы прорекламировать свой бой с Эдриеном Бронером, который пройдет 19 января в Лас-Вегасе. Филиппинец стал гостем «Клипперс» и пообщался с игроками и тренером команды.

Позже во время интервью Пакьяо предложил Мэйвезеру встретиться на баскетбольной площадке и сыграть 1 на 1 и 5 на 5. Такая идея возникла сначала у репортера по примеру недавнего поединка двух знаменитых гольфистов Тайгера Вуда и Фила Микельсона.



Матч между Пакьяо и Мэйвезером можно было бы посмотреть, купив трансляцию за 10 долларов, а вырученные деньги пошли бы на благотворительность.