Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Нэшвилл
42
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Металлург Мг
Хоккей. НХЛ
02:00
Виннипег
Колорадо
76
Футбол. Зарубежный
19:30
Рома
Болонья
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Мальорка
Футбол. Зарубежный
21.04
Реал
Барселона
32
Футбол. Зарубежный
21.04
ПСЖ
Лион
41
Хоккей. НХЛ
21.04
Рейнджерс
Вашингтон
41
Футбол. Зарубежный
21.04
Монца
Аталанта
12
Все события
09:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Непомнящий упустил победу на Турнире претендентов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной в заключительном, 14-м туре Турнира претендентов, который минувшей ночью завершился в Торонто.

Источник: Reuters

Партия, в которой россиянин играл черными фигурами, завершилась на 109-м ходу. Ничейный результат лишил Непомнящего возможности догнать индийского гроссмейстера Гукеша Доммараджу, который набрал 9 баллов. Россиянин завершил турнир с 8,5 очками. Непомнящий стал единственным из участников турнира, который не проиграл ни одной партии — 3 победы и 11 ничьих.

Доммараджу стал самым молодым победителем Турнира претендентов. 17-летний индиец сыграет за шахматную корону с действующим чемпионом мира китайцем Дином Лижэнем. Второе место на Турнире претендентов за счет тай-брейкера (коэффициент Соннеборна — Бергера) занял американец Хикару Накамура, третьим стал Непомнящий.

Итоговые результаты Турнира претендентов:

  1. Гукеш Доммараджу (Индия) — 9 баллов;
  2. Хикару Накамура (США) — 8,5 баллов;
  3. Ян Непомнящий (Россия) — 8,5 баллов;
  4. Фабиано Каруана (США) — 8,5 баллов;
  5. Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — 7 баллов;
  6. Видит Гуджрати (Индия) — 6 баллов;
  7. Алиреза Фирузджа (Франция) — 5 баллов;
  8. Ниджат Абасов (Азербайджан) — 3,5 баллов.

За три туда до конца турнира Непомнящий был единоличным лидером турнирной таблицы.

Непомнящий выиграл два предыдущих Турнира претендентов. В первом матче за шахматную корону он проиграл норвежцу Магнусу Карлсену, а во втором — уступил Лижэню.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь