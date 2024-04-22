Непомнящий упустил победу на Турнире претендентов

Партия, в которой россиянин играл черными фигурами, завершилась на 109-м ходу. Ничейный результат лишил Непомнящего возможности догнать индийского гроссмейстера Гукеша Доммараджу, который набрал 9 баллов. Россиянин завершил турнир с 8,5 очками. Непомнящий стал единственным из участников турнира, который не проиграл ни одной партии — 3 победы и 11 ничьих.

Доммараджу стал самым молодым победителем Турнира претендентов. 17-летний индиец сыграет за шахматную корону с действующим чемпионом мира китайцем Дином Лижэнем. Второе место на Турнире претендентов за счет тай-брейкера (коэффициент Соннеборна — Бергера) занял американец Хикару Накамура, третьим стал Непомнящий.

Итоговые результаты Турнира претендентов:

Гукеш Доммараджу (Индия) — 9 баллов; Хикару Накамура (США) — 8,5 баллов; Ян Непомнящий (Россия) — 8,5 баллов; Фабиано Каруана (США) — 8,5 баллов; Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — 7 баллов; Видит Гуджрати (Индия) — 6 баллов; Алиреза Фирузджа (Франция) — 5 баллов; Ниджат Абасов (Азербайджан) — 3,5 баллов.

За три туда до конца турнира Непомнящий был единоличным лидером турнирной таблицы.