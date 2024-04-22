Непомнящий упустил победу на Турнире претендентов
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной в заключительном, 14-м туре Турнира претендентов, который минувшей ночью завершился в Торонто.
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной в заключительном, 14-м туре Турнира претендентов, который минувшей ночью завершился в Торонто.
Партия, в которой россиянин играл черными фигурами, завершилась на 109-м ходу. Ничейный результат лишил Непомнящего возможности догнать индийского гроссмейстера Гукеша Доммараджу, который набрал 9 баллов. Россиянин завершил турнир с 8,5 очками. Непомнящий стал единственным из участников турнира, который не проиграл ни одной партии — 3 победы и 11 ничьих.
Доммараджу стал самым молодым победителем Турнира претендентов. 17-летний индиец сыграет за шахматную корону с действующим чемпионом мира китайцем Дином Лижэнем. Второе место на Турнире претендентов за счет тай-брейкера (коэффициент Соннеборна — Бергера) занял американец Хикару Накамура, третьим стал Непомнящий.
Итоговые результаты Турнира претендентов:
За три туда до конца турнира Непомнящий был единоличным лидером турнирной таблицы.
Непомнящий выиграл два предыдущих Турнира претендентов. В первом матче за шахматную корону он проиграл норвежцу Магнусу Карлсену, а во втором — уступил Лижэню.