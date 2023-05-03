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13:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Лошадь убила 15-летнюю наездницу на соревнованиях

Американская наездница Ханна Серфасс погибла в результате несчастного случая на соревнования по конному спорту в штате Флориде. Об этом сообщает пресс‑служба Федерации конного спорта США (USEF).

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Источник: NBC

Инцидент произошел 1 мая на ферме Fox Lea Farms в небольшом городке Венис. 15-летняя наездница упала с животного в момент, когда лошадь споткнулась. Спустя несколько мгновений, лошадь упала и приземлилась на голову наездницы.

«Ханна ехала на 12‑летнем голштинском мерине по кличке Quaxx 2. Затем лошадь споткнулась и упала. Падение не было связано с прыжками. Спортсменка немедленно была доставлена в больницу, где была констатирована смерть. Лошадь в результате несчастного случая не пострадала», — говорится в сообщении USEF.

Помимо занятий конным спортом, юная спортсменка также занималась гимнастикой. После трагедии федерация конного спорта США заявила, что рассмотрит тщательно несчастный случай с целью предупреждения и минимизации рисков в конном спорте.

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