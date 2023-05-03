Лошадь убила 15-летнюю наездницу на соревнованиях

Источник: NBC

Инцидент произошел 1 мая на ферме Fox Lea Farms в небольшом городке Венис. 15-летняя наездница упала с животного в момент, когда лошадь споткнулась. Спустя несколько мгновений, лошадь упала и приземлилась на голову наездницы.

«Ханна ехала на 12‑летнем голштинском мерине по кличке Quaxx 2. Затем лошадь споткнулась и упала. Падение не было связано с прыжками. Спортсменка немедленно была доставлена в больницу, где была констатирована смерть. Лошадь в результате несчастного случая не пострадала», — говорится в сообщении USEF.