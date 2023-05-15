Фигуристка Камила Валиева показала забавный танец на отдыхе
Российская фигуристка Камила валиева выложила видео с зажигательным танцем, которое записала во время отдыха на Мальдивах.
Российская фигуристка Камила валиева выложила видео с зажигательным танцем, которое записала во время отдыха на Мальдивах.
В ролике Валиева со своей подругой выполняют танец с забавными движениями. «Улыбайтесь чаще», — подписала пост спортсменка.
В минувшем сезоне Камила Валиева выиграла первый в истории чемпионат России по прыжкам, а также завоевала серебро на первенстве страны и в финале Гран-при России.