Врач объяснил, зачем фигуристу Костомарову специалисты из Европы

Специалистов из Европы будут привлекать к лечению олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, так как в России не производят необходимые протезы.

«В России нет промышленности индивидуальных протезов. Дело не в специалистах, а именно в промышленности. Мы не можем производить протезы, которые бы подходили Роману. Думаю, к Костомарову приедут специалисты из Германии, где производство подобных протезов очень развито. Ездить сейчас ему не рекомендуется, а вот приехать к нему могут», — сказал реабилитолог Константин Терновой Sport24.