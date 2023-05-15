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15:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Врач объяснил, зачем фигуристу Костомарову специалисты из Европы

Реабилитолог заявил, что необходимых протезов для Романа нет в России.

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Источник: РИА "Новости"

Специалистов из Европы будут привлекать к лечению олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, так как в России не производят необходимые протезы.

«В России нет промышленности индивидуальных протезов. Дело не в специалистах, а именно в промышленности. Мы не можем производить протезы, которые бы подходили Роману. Думаю, к Костомарову приедут специалисты из Германии, где производство подобных протезов очень развито. Ездить сейчас ему не рекомендуется, а вот приехать к нему могут», — сказал реабилитолог Константин Терновой Sport24.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в начале января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. Позднее сообщалось, что у него была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние и образовалась гематома. Сейчас спортсмен идет на поправку.

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