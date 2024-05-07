Костомаров и Авербух станцевали под хит группы «Мираж»: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=7c9bb7059936731d&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241345" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Концерт в Санкт-Петербурге. Два лучших танцора на сцене. Старики в деле!» — подписал видео Костомаров в телеграм-канале.

Сегодня, 7 мая, в Ледовом дворце Петербурга состоится шоу Авербуха «Любимые песни о главном». Фигуристы покажут лучшие номера в честь Дня Победы под песни из советских кинофильмов. Часть музыкальных произведений исполнят вживую — на сцену выйдут участники проекта «Голос», актеры московских и петербургских мюзиклов.

Роман Костомаров выиграл золото на Олимпийских играх в Турине в танцах на льду вместе с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при. В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован с пневмонией. На фоне осложнений у фигуриста возник некроз тканей, из-за чего он перенес частичную ампутацию конечностей, а затем прошел через процедуру протезирования.