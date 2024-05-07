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15:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Костомаров и Авербух станцевали под хит группы «Мираж»: видео

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров и хореограф-постановщик Илья Авербух станцевали на концертной площадке в Санкт-Петербурге под хит группы «Мираж».

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«Концерт в Санкт-Петербурге. Два лучших танцора на сцене. Старики в деле!» — подписал видео Костомаров в телеграм-канале.

Сегодня, 7 мая, в Ледовом дворце Петербурга состоится шоу Авербуха «Любимые песни о главном». Фигуристы покажут лучшие номера в честь Дня Победы под песни из советских кинофильмов. Часть музыкальных произведений исполнят вживую — на сцену выйдут участники проекта «Голос», актеры московских и петербургских мюзиклов.

Роман Костомаров выиграл золото на Олимпийских играх в Турине в танцах на льду вместе с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при. В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован с пневмонией. На фоне осложнений у фигуриста возник некроз тканей, из-за чего он перенес частичную ампутацию конечностей, а затем прошел через процедуру протезирования.

Авербух в танцевальном дуэте с Ириной Лобачевой стал серебряным призером Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити 2002 года, а также выиграл чемпионат мира и Европы. По окончании спортивной карьеры Авербух стал предпринимателем, продюсером собственного ледового шоу, хореографом в фигурном катании.

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