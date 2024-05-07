Фанат сборной Шотландии отправился пешком из Глазго на Евро-2024
Болельщик сборной Шотландии Крейг Фергюсон пройдет пешком до Мюнхена, чтобы собрать деньги для шотландской благотворительной организации, сообщает The Independent.
Болельщик сборной Шотландии Крейг Фергюсон пройдет пешком до Мюнхена, чтобы собрать деньги для шотландской благотворительной организации, сообщает The Independent.
20-летний Фергюсон начал путь от национального стадиона «Хэмпден Парк» в Глазго. Болельщик хочет успеть на матч между сборными Германии и Шотландии, который состоится 14 июня на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Расстояние между этими городами более 1700 км. Фергюсон пройдет маршрут через Англию, Нидерланды, Бельгию и Люксембург.
Изначально Фергюсон хотел собрать £10 тыс. для шотландской благотворительной организации, занимающейся проблемами психического здоровья мужчин. Уже преодолев эту отметку, он надеется собрать £50 тыс. к тому времени, как доберется до Германии.
На протяжении похода 20-летний болельщик будет одет в спортивный килт на нем изображены флаги соперников Шотландии по группе А — Германии, Швейцарии и Венгрии.
«Точно так же, как футбол объединяет мужчин, я надеюсь объединить людей и сообщества на протяжении всего моего путешествия по Европе, посвященного важнейшему аспекту благополучия — психическому здоровью мужчин. Не могу дождаться, когда подниму флаг Шотландии в этом особенном путешествии», — приводит слова Фергюсона The Independent.
Чемпионат Европы по футболу пройдет Германии с 14 июня по 14 июля. Матчи примут 10 городов. Финал состоится в Берлине на «Олимпиаштадион».