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17:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Фанат сборной Шотландии отправился пешком из Глазго на Евро-2024

Болельщик сборной Шотландии Крейг Фергюсон пройдет пешком до Мюнхена, чтобы собрать деньги для шотландской благотворительной организации, сообщает The Independent.

ШотландияЧемпионат Европы: таблица и календарь
Источник: Reuters
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20-летний Фергюсон начал путь от национального стадиона «Хэмпден Парк» в Глазго. Болельщик хочет успеть на матч между сборными Германии и Шотландии, который состоится 14 июня на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Расстояние между этими городами более 1700 км. Фергюсон пройдет маршрут через Англию, Нидерланды, Бельгию и Люксембург.

Изначально Фергюсон хотел собрать £10 тыс. для шотландской благотворительной организации, занимающейся проблемами психического здоровья мужчин. Уже преодолев эту отметку, он надеется собрать £50 тыс. к тому времени, как доберется до Германии.

На протяжении похода 20-летний болельщик будет одет в спортивный килт на нем изображены флаги соперников Шотландии по группе А — Германии, Швейцарии и Венгрии.

«Точно так же, как футбол объединяет мужчин, я надеюсь объединить людей и сообщества на протяжении всего моего путешествия по Европе, посвященного важнейшему аспекту благополучия — психическому здоровью мужчин. Не могу дождаться, когда подниму флаг Шотландии в этом особенном путешествии», — приводит слова Фергюсона The Independent.

Чемпионат Европы по футболу пройдет Германии с 14 июня по 14 июля. Матчи примут 10 городов. Финал состоится в Берлине на «Олимпиаштадион».


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