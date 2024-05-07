Фанат сборной Шотландии отправился пешком из Глазго на Евро-2024

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=75490875e203bed1&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241346" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

20-летний Фергюсон начал путь от национального стадиона «Хэмпден Парк» в Глазго. Болельщик хочет успеть на матч между сборными Германии и Шотландии, который состоится 14 июня на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Расстояние между этими городами более 1700 км. Фергюсон пройдет маршрут через Англию, Нидерланды, Бельгию и Люксембург.

Изначально Фергюсон хотел собрать £10 тыс. для шотландской благотворительной организации, занимающейся проблемами психического здоровья мужчин. Уже преодолев эту отметку, он надеется собрать £50 тыс. к тому времени, как доберется до Германии.

На протяжении похода 20-летний болельщик будет одет в спортивный килт на нем изображены флаги соперников Шотландии по группе А — Германии, Швейцарии и Венгрии.

«Точно так же, как футбол объединяет мужчин, я надеюсь объединить людей и сообщества на протяжении всего моего путешествия по Европе, посвященного важнейшему аспекту благополучия — психическому здоровью мужчин. Не могу дождаться, когда подниму флаг Шотландии в этом особенном путешествии», — приводит слова Фергюсона The Independent.

Чемпионат Европы по футболу пройдет Германии с 14 июня по 14 июля. Матчи примут 10 городов. Финал состоится в Берлине на «Олимпиаштадион».