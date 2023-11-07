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19:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Руни — о проблемах с алкоголем: Я пил почти до потери сознания

38-летний бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии рассказал о том, что испытывал проблемы с алкоголем.

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Источник: AP 2023

Уэйн Руни на подкасте BBC под названием The Total Sport рассказал о проблемах, с которыми столкнулся. Руни дебютировал в Английской премьер-лиге в 16 лет и почти сразу был в центре внимания футбольных экспертов и журналистов.

«Мне было с кем поговорить, но я этого не делал. Моим освобождением был алкоголь, когда мне было чуть больше 20. Я пил почти до потери сознания. Я не хотел находиться среди людей, потому что чувствовал неловкость», — поделился бывший футболист сборной Англии.

Уэйн Руни рассказал, что понимает тех, кто ищет спасение в алкоголе, но призывает обращаться за помощью.

«Вы чувствуете, что подвели людей, и в конечном итоге не знаете, как еще с этим справиться. Если вы не принимаете помощь и руководство других, вы можете оказаться очень низко, и я был там в течение нескольких лет. К счастью, теперь я не боюсь идти и говорить с людьми о проблемах», — добавил Уэйн Руни.

Руни провел 120 матчей за сборную Англии, в которых забил 53 мяча. По обоим показателям он находится на втором месте среди всех футболистов английской национальной команды. Спортсмен объявил о завершении карьеры в январе 2021 года. Руни был тренером команды МЛС «Ди Си Юнайтед» и английского клуба «Дерби Каунти». С октября 2023 года Уэйн Руни возглавляет «Бирмингем Сити», выступающий в Чемпионшипе, втором по значимости английском футбольном дивизионе.

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 Руни — о проблемах с алкоголем: Я пил почти до потери сознания
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