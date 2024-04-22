Фанаты «Реала» после победы скандировали «Хави, оставайся»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=18979dd90f5d81ea&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241244" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вчера, 21 апреля, мадридский «Реал» обыграл «Барселону» в центральном матче 32-го тура чемпионата Испании со счетом 3:2. У «сливочных» голами отметились Винисиус Жуниор, Лукас и Джуд Беллингем, забивший победный гол на 90+1-й минуте. У каталонцев отличились Андреас Кристенсен и Фермин Лопес. Хави стал вторым тренером в истории «Барселоны», кто потерпел четыре подряд поражения в Класико.

После матча болельщики «Реала» скандировали в адрес тренера каталонцев «Хави, оставайся».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456248621&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В январе Хави объявил, что покинет пост главного тренера «Барселоны». Позднее он заявил, что не изменит это решение.

«Мое решение покинуть клуб в конце сезона не изменится. Я его принял и оно правильное. Это дало спокойствие не только клубу, игрокам, прессе, но также и мне, и окружающей среде… но я не изменю своего решения», — приводит слова Хави инсайдер Фабрицио Романо в одно из своих соцсетей.

Хави возглавляет «Барселону» с ноября 2021 года. В текущем сезоне чемпионата Испании «сине-гранатовые» занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на 11 очков.

Ранее «Барселона» уступила «ПСЖ» в ¼ финала Лиги чемпионов по сумме двух встреч.