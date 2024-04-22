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10:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Фанаты «Реала» после победы скандировали «Хави, оставайся»

Болельщики мадридского «Реала» после победы в Класико скандировали «Хави, оставайся».

Реал
БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Вчера, 21 апреля, мадридский «Реал» обыграл «Барселону» в центральном матче 32-го тура чемпионата Испании со счетом 3:2. У «сливочных» голами отметились Винисиус Жуниор, Лукас и Джуд Беллингем, забивший победный гол на 90+1-й минуте. У каталонцев отличились Андреас Кристенсен и Фермин Лопес. Хави стал вторым тренером в истории «Барселоны», кто потерпел четыре подряд поражения в Класико.

После матча болельщики «Реала» скандировали в адрес тренера каталонцев «Хави, оставайся».

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В январе Хави объявил, что покинет пост главного тренера «Барселоны». Позднее он заявил, что не изменит это решение.

«Мое решение покинуть клуб в конце сезона не изменится. Я его принял и оно правильное. Это дало спокойствие не только клубу, игрокам, прессе, но также и мне, и окружающей среде… но я не изменю своего решения», — приводит слова Хави инсайдер Фабрицио Романо в одно из своих соцсетей.

Хави возглавляет «Барселону» с ноября 2021 года. В текущем сезоне чемпионата Испании «сине-гранатовые» занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на 11 очков.

Ранее «Барселона» уступила «ПСЖ» в ¼ финала Лиги чемпионов по сумме двух встреч.

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Реал
3:2
Первый тайм: 1:1
Барселона
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