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16:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Тиаго Мотта станет новым главным тренером «Ювентуса»

Мотта уходит из «Болоньи» после того, как впервые с сезона-1964/65 вывел клуб в главный европейский кубковый турнир.

Ювентус
БолоньяЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Reuters

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, «Ювентус» и Тиаго Мотта подписали договор и вскоре объявят о назначении официально. Контракт с 41-летним специалистом рассчитан до июня 2027 года. 23 мая «Болонья» на официальном сайте объявила о том, что главный тренер покидает клуб по окончании сезона.

«Этим утром Тиаго Мотта сообщил клубу о своем намерении не продлевать контракт с “Болоньей”. Клуб принимает решение Мотты к сведению, благодарит тренера за проделанную им выдающуюся работу и желает ему удачи в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении «Болоньи».

Мотта работал в «Болонье» с сентября 2022 года. В первом сезоне красно-синие завершили чемпионат на девятом сезоне, в нынешнем сезоне осталось провести только один матч (на выезде с «Дженоа») и подопечные точно финишируют не ниже пятого места, что гарантирует участие в Лиге чемпионов. Ранее Мотта тренировал юношескую команду «ПСЖ», «Дженоа» и «Специю».

Мотта родился в Бразилии, но имеет итальянские корни и поэтому играл за сборные обеих стран. Он выступал за такие клубы как «Барселона», «Атлетико», «Дженоа», «Интер» и «ПСЖ». В составе «Барселоны» и «Интера» побеждал в Лиге чемпионов, становился чемпионом Италии, Испании (дважды) и Франции (пять раз). В составе сборной Италии Мотта становился серебряным призером Евро-2012. За Squadra Azzurra полузащитник провел 30 матчей и забил 1 мяч.

«Ювентус» вскоре после победы в финале Кубка Италии над «Аталантой» объявил о том, что нынешний главный тренер Массимилиано Аллегри покинет клуб по окончании сезона. Аллегри работал в туринском клубе с 2014 по 2019 год и с 2021 по 2024 год.

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