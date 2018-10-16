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16:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Себальос притворился, что ему попали по лицу в матче с Испанией

Полузащитник «Реала» Дани Себальос симулировал удар по лицу в игре Лиги наций с Англией (2:3).

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Источник: РИА "Новости"

22-летний испанец вышел на замену во втором тайме. Во время борьбы за мяч с защитником сборной Англии Беном Чилуэллом Себальос неожиданно схватился за лицо и упал на газон.

Во время загрузки произошла ошибка.

Главный арбитр Шимон Марчиняк не отреагировал на поведение игрока сборной Испании.

В добавленное время Себальос отдал голевой пас на одноклубника Серхио Рамоса.

Андрей Санталов

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