Себальос притворился, что ему попали по лицу в матче с Испанией
Полузащитник «Реала» Дани Себальос симулировал удар по лицу в игре Лиги наций с Англией (2:3).
Полузащитник «Реала» Дани Себальос симулировал удар по лицу в игре Лиги наций с Англией (2:3).
22-летний испанец вышел на замену во втором тайме. Во время борьбы за мяч с защитником сборной Англии Беном Чилуэллом Себальос неожиданно схватился за лицо и упал на газон.
Главный арбитр Шимон Марчиняк не отреагировал на поведение игрока сборной Испании.
В добавленное время Себальос отдал голевой пас на одноклубника Серхио Рамоса.
Андрей Санталов