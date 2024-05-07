В Воронеже пристыдили «Зенит» после ничьи с «Факелом»

«Ничьи бывают разные. Эта сродни победе! В упорной концовке нашей команде удалось сравнять счет. До этого создали множество моментов, бились, не жалея себя и соперника, все замены были сделаны для усиления атаки. Наверняка у болельщиков гостей может быть другое мнение, но не припомню много матчей, в которых бы действующий чемпион страны так тянул время.



Спасибо нашим игрокам, тренерскому штабу и почти 13 тысячам болельщиков в будний день, которые в очередной раз показали, почему Воронеж — один из самых футбольных городов страны. Верим в “Факел”! Команда должна играть в высшей лиге», — написал Гусев в телеграм-канале.