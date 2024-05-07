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09:23 (мск), источник: Sportmail.ru

В Воронеже пристыдили «Зенит» после ничьи с «Факелом»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале прокомментировал ничейный результат в матче 27-го тура РПЛ между «Факелом» и «Зенитом».

Факел
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Зенит"

Вчера, 6 мая, «Факел» на своем поле принимал «Зенит». Хозяева проигрывали по ходу встречи 0:1, но на 12-й добавленной минуте ко второму тайму сумели сравнять счет благодаря голу с пенальти. Его автором стал нападающий Евгений Марков.

«Ничьи бывают разные. Эта сродни победе! В упорной концовке нашей команде удалось сравнять счет. До этого создали множество моментов, бились, не жалея себя и соперника, все замены были сделаны для усиления атаки. Наверняка у болельщиков гостей может быть другое мнение, но не припомню много матчей, в которых бы действующий чемпион страны так тянул время.

Спасибо нашим игрокам, тренерскому штабу и почти 13 тысячам болельщиков в будний день, которые в очередной раз показали, почему Воронеж — один из самых футбольных городов страны. Верим в “Факел”! Команда должна играть в высшей лиге», — написал Гусев в телеграм-канале.

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После 27-го тура РПЛ «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 51 очко. Идущие на втором месте «Краснодар» и «Динамо» отстают от сине-бело-голубых на один балл.

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице с 28 очками. Занявшие 13-е и 14-е места команды по итогам сезона попадают в зону стыковых матчей. Им предстоит побороться за право сохранения прописки в сильнейшем футбольном дивизионе России с третьей и четвертой командами Первой лиги.

Факел
1:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
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