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10:00 (мск), источник: Sportmail.ru

«Посмотрим, будете ли вы вообще живы». Карпин — о переездах «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после выездного поражения от «Локомотива» (0:1) в матче 27-го тура РПЛ рассказал о трудностях команды с логистикой. Об этом сообщает «Матч ТВ».

РостовПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Аэропорт «Платов» в Ростовской области не принимает рейсы с 24 февраля 2022 года. По этой причине «Ростов» вынужден добираться на матчи на поездах и автобусах и использовать глубокую ротацию в условиях плотного календаря.

«Для меня важно здоровье игроков. Сыграли в воскресенье с “Оренбургом” при нашей логистике, которая идет два года. Вы не знаете, что такое проделать долгий путь на автобусе и самолете. У вас даже в голове не уложится. Риск просто получить травмы. Можно сыграть в Кубке основой, а потом весь чемпионат доигрывать дублем. Поездите три‑четыре раза туда‑обратно и сыграйте по 90 минут. Посмотрим, будете ли вы вообще живы», — сказал Карпин.

2 мая «Ростов» вылетел из Кубка России, уступив дома в полуфинале Пути регионов калиниградской «Балтики» (0:1). Карпин выставил на этот матч второй состав.

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч команда проведет в субботу, 11 мая, на выезде против «Рубина».

Локомотив
1:0
Первый тайм: 1:0
Ростов
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