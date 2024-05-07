«Посмотрим, будете ли вы вообще живы». Карпин — о переездах «Ростова»

Аэропорт «Платов» в Ростовской области не принимает рейсы с 24 февраля 2022 года. По этой причине «Ростов» вынужден добираться на матчи на поездах и автобусах и использовать глубокую ротацию в условиях плотного календаря.

«Для меня важно здоровье игроков. Сыграли в воскресенье с “Оренбургом” при нашей логистике, которая идет два года. Вы не знаете, что такое проделать долгий путь на автобусе и самолете. У вас даже в голове не уложится. Риск просто получить травмы. Можно сыграть в Кубке основой, а потом весь чемпионат доигрывать дублем. Поездите три‑четыре раза туда‑обратно и сыграйте по 90 минут. Посмотрим, будете ли вы вообще живы», — сказал Карпин.