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12:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Ташуев объяснил, в чем кроются текущие проблемы «Зенита»

Бывший тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев высказался о проблемах «Зенита», который не выигрывает на протяжении четырех матчей в чемпионате и Кубке России. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Факел
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Спорт-Экспресс

«Позиционная атака явно субтильная. Нет агрессии, нет каких-то ярких индивидуальных действий. Контроль ради контроля. Нет взрыва, нет мощности. Может быть, команда испытывает проблемы с “физикой”?

Ведь что такое физподготовка? Максимальная мощность, которую ты можешь показать в течение трех-восьми секунд и выигрываешь полметра-метр у соперника на каждом участке поля, а не просто бегаешь. Питерцы просто стараются играть на классе, не взрываются на поле, не включают агрессию.

В “Зените” сейчас подобраны усредненные бразильцы. Педро, Мантуан, тот же Артур. Их сложно сравнить с Малкомом, Халком. Нынешние бразильцы не могут в одиночку решать исходы встреч. Все какие-то средние. Может, еще требуется время на адаптацию?

Вендел и Клаудиньо? Тут дело скорее в психологии. Они пресытились победами. Понятно, что каждый футболист скажет, что он готов и дальше брать титулы. Но ведь в подкорке сидит мысль: все равно выиграем, все равно дожмем. Самоуспокоились. Нужна какая-то встряска», — сказал Таушев.

После 27-го тура «Зенит» единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата России. Петербуржцы на одно очко опережают «Краснодар» и «Динамо». Следующий матч «Зенит» проведет в субботу, 11 мая, дома против ЦСКА.

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