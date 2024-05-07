Ташуев объяснил, в чем кроются текущие проблемы «Зенита»

«Позиционная атака явно субтильная. Нет агрессии, нет каких-то ярких индивидуальных действий. Контроль ради контроля. Нет взрыва, нет мощности. Может быть, команда испытывает проблемы с “физикой”?
Ведь что такое физподготовка? Максимальная мощность, которую ты можешь показать в течение трех-восьми секунд и выигрываешь полметра-метр у соперника на каждом участке поля, а не просто бегаешь. Питерцы просто стараются играть на классе, не взрываются на поле, не включают агрессию.
В “Зените” сейчас подобраны усредненные бразильцы. Педро, Мантуан, тот же Артур. Их сложно сравнить с Малкомом, Халком. Нынешние бразильцы не могут в одиночку решать исходы встреч. Все какие-то средние. Может, еще требуется время на адаптацию?
Вендел и Клаудиньо? Тут дело скорее в психологии. Они пресытились победами. Понятно, что каждый футболист скажет, что он готов и дальше брать титулы. Но ведь в подкорке сидит мысль: все равно выиграем, все равно дожмем. Самоуспокоились. Нужна какая-то встряска», — сказал Таушев.
После 27-го тура «Зенит» единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата России. Петербуржцы на одно очко опережают «Краснодар» и «Динамо». Следующий матч «Зенит» проведет в субботу, 11 мая, дома против ЦСКА.