Дзюба отказался от опции продления контракта с «Локомотивом»

По информации источника, Дзюбе оставалось набрать три результативных действия в РПЛ для автоматической пролонгации договора на следующий год. 35-летний нападающий отказался от этой опции в надежде на то, что это поможет ему вернуть место в основном составе.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года. В этом сезоне он провел 26 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи. После зимнего перерыва Дзюба потерял место в основном составе команды и провел на поле в РПЛ всего 110 минут.

Действующий контракт футболиста с «железнодорожниками» истекает в июне этого года. Ранее сообщалось, что в случае ухода из «Локомотива» Дзюба может перейти в «Шанхай Шеньхуа», который возглавляет Леонид Слуцкий.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков. Следующий матч команда Михаила Галактионова проведет в воскресенье, 12 мая, на выезде против «Оренбурга».