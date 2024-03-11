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10:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Тренер, снявший вратаря в овертайме, стал первой звездой дня НХЛ

Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс был признан первой звездой минувшего игрового дня в НХЛ.

Миннесота
НэшвиллНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

49-летний специалист решился на нестандартный ход в овертайме матча против «Нэшвилла» (4:3 ОТ), сняв вратаря и выпустив четвертого полевого игрока. Смелое решение Хайнса сработало и уже через 21 секунду нападающий «дикарей» Мэттью Болди с передачи Кирилла Капризова забросил победную шайбу.

Это первый подобный случай в НХЛ с октября 2017 года. Согласно правилам НХЛ, команда, которая снимает вратаря, в случае поражения лишается заработанного очка в основное время. По этой причине замены вратарей в овертайме в НХЛ, в отличие от КХЛ, где такое правило не действует, являются достаточно редким явлением.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Нам нужны были два очка. Мы были уверены в своем решении, что четвертый игрок на льду даст нам больше шансов забить гол и добиться победы. Это довольно редкий случай, но в нашем положении мы вынуждены рисковать. Мы хотели завоевать два очка и продолжить борьбу за плей-офф. Мы верим в команду и продолжаем бороться», — сказал Хайнс после матча.

«Миннесота» одержала третью победу в четырех последних матчах и поднялась на девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. От зоны плей-офф «дикарей» теперь отделяет шесть очков.

Второй звездой игрового дня стал первый номер драфта НХЛ-2023 Коннор Бедард, две заброшенных шайбы и результативная передача которого помогли «Чикаго» дома обыграть «Аризону» (7:4).

Третьей звездой дня стал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, отметившийся заброшенной шайбой и двумя результативными передачами в выездной игре с «Питтсбургом» (4:0).

Миннесота
4:3ОТ
1:1, 1:1, 1:1
Нэшвилл
 Тренер, снявший вратаря в овертайме, стал первой звездой дня НХЛ
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