Тренер, снявший вратаря в овертайме, стал первой звездой дня НХЛ

49-летний специалист решился на нестандартный ход в овертайме матча против «Нэшвилла» (4:3 ОТ), сняв вратаря и выпустив четвертого полевого игрока. Смелое решение Хайнса сработало и уже через 21 секунду нападающий «дикарей» Мэттью Болди с передачи Кирилла Капризова забросил победную шайбу.

Это первый подобный случай в НХЛ с октября 2017 года. Согласно правилам НХЛ, команда, которая снимает вратаря, в случае поражения лишается заработанного очка в основное время. По этой причине замены вратарей в овертайме в НХЛ, в отличие от КХЛ, где такое правило не действует, являются достаточно редким явлением.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=3d0b9a1b783057c1&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240728" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Нам нужны были два очка. Мы были уверены в своем решении, что четвертый игрок на льду даст нам больше шансов забить гол и добиться победы. Это довольно редкий случай, но в нашем положении мы вынуждены рисковать. Мы хотели завоевать два очка и продолжить борьбу за плей-офф. Мы верим в команду и продолжаем бороться», — сказал Хайнс после матча.

«Миннесота» одержала третью победу в четырех последних матчах и поднялась на девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. От зоны плей-офф «дикарей» теперь отделяет шесть очков.

Второй звездой игрового дня стал первый номер драфта НХЛ-2023 Коннор Бедард, две заброшенных шайбы и результативная передача которого помогли «Чикаго» дома обыграть «Аризону» (7:4).