Российский боец-тяжеловес умер в 37 лет

Источник: Соцсети

Как сообщает пресс-служба Hardcore, чемпион лиги в супертяжелом весе Александр Коломыцев умер в Ростове-на-Дону в возрасте 37 лет от остановки сердца.

«К моему огромное сожалению, новость об уходе из жизни чемпиона супертяжей Гран-при и просто хорошего, доброго и светлого человека Александра Коломыцева — правда! Связывались с ним всегда напрямую, без менеджеров. Трубки не берет, и парни с Ростова сказали, что остановка сердца… Светлая тебе память, Саня! Ты был достойным человеком!» — написал в социальных сетях блогер и ведущий боев Эдуард Германский.

Отмечается, что Коломыцев прибыл из Москвы в свой родной город для проведения операции на руке. Тело бойца обнаружили в его квартире родственники, после того как не могли связаться с ним несколько часов. ТАСС сообщает, что прощание со спортсменом пройдет 3 мая в Ростове-на-Дону, а похоронен он будет в Астрахани.