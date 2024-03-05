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16:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Хабиб Нурмагомедов вспомнил свой первый бой в UFC

Знаменитый российский боец ММА дал большое интервью для VK Видео.

Источник: AP 2023

Известные артисты стендапа Нурлан Сабуров, Тамби Масаев и Адам Зубайраев сделали большое интервью с Хабибом Нурмагомедовом на его родине в республике Дагестан.

В январе 2012 года Хабиб провел свой первый бой над иранцем Камалом Шалорусом. Россиянин победил в поединке благодаря удушающему приему в третьем раунде.

«Я очень сильно хотел увидеть клетку, потому что я никогда не видел ее до этого, все другие бои были вне октагона. Все другие 16 боев, которые я провел на постсоветском пространстве, я выступал только на ринге или на открытом ковре. Я вот помню, первый раз я ее увидел, по-моему, в день взвешивания. И я как юноша, начинающий спортсмен, который всегда смотрел бои UFC, всегда хотел в клетке выступить. По-любому добавляет зрелищности. Ты заходишь в клетку, вас закрывают, и ты выясняешь отношения», — вспоминает Нурмагомедов.

На профессиональном уровне Хабиб Нурмагомедов провел 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. В 2020 году боец объявил о завершении карьеры.

Полное интервью смотрите по ссылке в сообществе Хабиба Нурмагомедова ВКонтакте.

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Хабиб Нурмагомедов вспомнил свой первый бой в UFC
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