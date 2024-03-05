Хабиб Нурмагомедов вспомнил свой первый бой в UFC

«Я очень сильно хотел увидеть клетку, потому что я никогда не видел ее до этого, все другие бои были вне октагона. Все другие 16 боев, которые я провел на постсоветском пространстве, я выступал только на ринге или на открытом ковре. Я вот помню, первый раз я ее увидел, по-моему, в день взвешивания. И я как юноша, начинающий спортсмен, который всегда смотрел бои UFC, всегда хотел в клетке выступить. По-любому добавляет зрелищности. Ты заходишь в клетку, вас закрывают, и ты выясняешь отношения», — вспоминает Нурмагомедов.