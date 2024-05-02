Украинских спортсменов обязали сообщать о нарушении россиянами нейтрального статуса
Спортсменам из Украины также предписано воздерживаться от прямых контактов с представителями России и Беларуси.
Спортсменам из Украины также предписано воздерживаться от прямых контактов с представителями России и Беларуси.
Национальный олимпийский комитет (НОК) и Министерство молодежи и спорта Украины разработали рекомендации для украинских спортсменов при взаимодействии с россиянами и белорусами во время Олимпийских игр в Париже.
«В случае выявления нарушений условий допуска в Париж, сформулированных исполкомом МОК и/или установленных соответствующими международными спортивными федерациями, рекомендуется зафиксировать факт нарушения нейтрального статуса и рекомендованных условий участия нейтральных спортсменов из России и Белоруссии, информировать высшее по должности лицо, руководство официальной делегации, соответствующие международные спортивные федерации и оргкомитет Олимпийских игр в Париже», — говорится в заявлении.
Спортсменам, которые находятся на контракте с Вооруженными силами Украины, рекомендовано придерживаться правилам, предусмотренными ведомством.
Также украинцам рекомендовано не вступать в дискуссии с представителями России и Белоруссии в социальных сетях, не реагировать на публикуемые ими фото- и видеоматериалы в социальных сетях, не публиковать совместные фото- и видеоматериалы.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Спортсмены из России и Беларуси смогут принять участие в Олимпиаде исключительно в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами и не представляют командные виды спорта. Россиян и белорусов не допустят к участию в параде спортсменов на церемонии открытия, но они смогут посетить мероприятие. В случае завоевания в Париже золотых медалей их будут награждать под специально созданную музыку без слов.