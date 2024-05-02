Украинских спортсменов обязали сообщать о нарушении россиянами нейтрального статуса

Национальный олимпийский комитет (НОК) и Министерство молодежи и спорта Украины разработали рекомендации для украинских спортсменов при взаимодействии с россиянами и белорусами во время Олимпийских игр в Париже.

«В случае выявления нарушений условий допуска в Париж, сформулированных исполкомом МОК и/или установленных соответствующими международными спортивными федерациями, рекомендуется зафиксировать факт нарушения нейтрального статуса и рекомендованных условий участия нейтральных спортсменов из России и Белоруссии, информировать высшее по должности лицо, руководство официальной делегации, соответствующие международные спортивные федерации и оргкомитет Олимпийских игр в Париже», — говорится в заявлении.

Спортсменам, которые находятся на контракте с Вооруженными силами Украины, рекомендовано придерживаться правилам, предусмотренными ведомством.

Также украинцам рекомендовано не вступать в дискуссии с представителями России и Белоруссии в социальных сетях, не реагировать на публикуемые ими фото- и видеоматериалы в социальных сетях, не публиковать совместные фото- и видеоматериалы.