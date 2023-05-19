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18:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Чесноков считает, что Свёнтек боится встреч с теннисисткой из Казахстана

Первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши стала бояться встреч с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной после частых поражений. Такое мнение высказал бывший тренер Рыбакиной Андрей Чесноков.

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Источник: РИА "Новости"

«Рыбакина обыграла ее на Australian Open, потом она подарила всего четыре гейма в Индиан-Уэллсе и сейчас победила Свёнтек на ее любимом покрытии. То, что произошло в их недавнем матче, — это фантастика. Свёнтек, казалось бы, легко выигрывала, но потом начала рыдать и первая подача не пошла, а Лена, наоборот, почувствовала легкость. Перед третьим сетом она захромала, хотя, когда она громила соперниц, никогда не показывала, как ей тяжело».

«Может быть, у нее правда что-то болит, но мне кажется, что она стала бояться Рыбакину. У чемпионов должен быть стальной характер, а его у нее нет. Свёнтек взобралась на вершину, обыгрывала своих соперниц достаточно легко, но когда встретила сопротивление, начала сыпаться. Что касается Лены, она сейчас находится в хорошей форме, и я думаю, ей по силам выиграть турнир», — добавил Чесноков.

В полуфинале Турнира WTA 1000 в Риме Елена Рыбакина сыграет с представительницей Латвии Еленой Остапенко.

За свою карьеру Андрей Чесноков выиграл семь турниров ATP. Наивысшее достижение в рейтинге теннисистов — 9-е место.

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